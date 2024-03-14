Российский чай вернулся в Украину: СМИ узнали, как производят и продают Greenfield, TESS и "Принцессу Нури"

В Украине к 2022 году 40% рынка чая занимали компании с российскими конечными бенефициарными владельцами. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину такой чай исчез с прилавков в Украине, но теперь он появился снова – под новыми брендами (Sherlock Secrets, Tea Moments, "Трипільське сонце", "Чайная семья") или в подпольной продаже.

Об этом говорится в расследовании ЭП. Речь идет о двух основных компаниях, которые работали в Украине до войны, – "Орими Украина" и "Компания май Украина".

Первая выпускала чаи под брендами Greenfield, TESS, "Принцесса Нури", "Принцесса Канди", "Принцесса Гита" и "Принцесса Ява", а также кофе Jardin, Piazza del Caffe и "Жокей". Вторая фирма производила чаи "Майский", "Лисма", Curtis, Richard и кофе Coffesso.

"Орими Украина" стала "ТС трейд" и продает чаи на "сером" рынке

В 2022 году по представлению прокуратуры Подольский районный суд Киева арестовал счета "Орими Украины", а размещенные на них 52 млн грн в январе 2023 передал ВСУ. В декабре 2022 года АМКУ также оштрафовал компанию на 80 млн грн за сокрытие информации о родственных связях: "Орими Украина" – это "дочка" российской "Орими трейд" россиян Сергея Касьяненко и Александра Евневича. Украинская компания через Кипр записана на гражданку Великобритании Веронику Касьяненко. Тогда же ООО "Орими Украина" сменило название на ООО "ТС трейд". А вот конечные бенефициары, руководство, адрес предприятия и производственные мощности остались прежними.

И вот, в феврале 2024 года Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества "ТС трейд", наложенный в апреле 2022 года. В судебном постановлении указано, что бенефициарами компании через кипрскую Rimexo Limited являются гражданин Германии Дмитрий Гориловский и гражданин Украины Андрей Тульев.

Как сообщили расследователи, завод по производству Greenfield и "Принцесс" продолжает работать. "Мы видим, что они продолжают заказывать упаковку в типографиях", – отметил источник издания. В то же время, официальный сайт "ТС трейд" не работает, а по указанным в реестрах телефонам компании никто не отвечает.

Журналист съездил в Требухов под Броварами (Киевская область) и убедился, что в помещении фабрики "ТС трейд" светятся окна, на территории припаркованы авто, а у пропускного пункта стоят велосипеды сотрудников. То, что фабрика работает, подтверждают и местные жители.

"Следующим шагом был поиск мест продаж чаев с популярными названиями. На полках национальных торговых сетей продукция "Орими" не продается с весны 2022 года", – говорится в расследовании. Однако на Волынской потовой базе в Киеве (известный центр "серой" торговли продуктами) журналисты обнаружили упаковки чая Greenfield, TESS и Princess Noori.

На упаковках был указан производитель – ООО "ТС трейд", село Требухов. Дата выпуска – ноябрь и декабрь 2023 года. По словам продавщиц, после начала войны поставщики остановили поставки этих чаев, но в 2023 году они возобновились.

По данным Youcontrol, выручка "ТС трейд" (бывш. "Орими Украина") в 2023 году составила 448 млн грн. В 2021 году цифра была в четыре раза больше: 1,6 млрд грн. Источник на рынке рассказал, что в 2022 году "Орими Украина" потеряла лидерство в отрасли, держа 7% рынка. Во второй половине 2023 года "ТС Трейд" начала снова отгружать чай по всем регионам страны", – отметили расследователи.

"Большинство крупных национальных ритейлеров отказались брать эту продукцию, но многие региональные сети и дистрибьюторы возобновили сотрудничество с "ТС Трейд". Сейчас эта продукция продается и покупается свободно по всей Украине в значительных объемах, не всегда прозрачно, поэтому назвать долю рынка на сегодняшний день нет возможности ", – отметил собеседник издания.

"Компания май Украина" обзавелась новыми брендами

"Компания май Украина" россиянина Игоря Лисиненко еще в апреле 2022 года получила новое название – ООО "Трипільське сонце", нового бенефициар (Карлен Степанян через армянскую компанию "Кочары интернейшнл"). В итоге предприятие продолжило выпускать чай под новыми брендами.

При этом адрес производственных мощностей (Обухов) и главный бухгалтер у фирмы не изменились. Выручка "Компании май Украины" в 2021 году составила 540 млн грн, а "Трипольского солнца" в 2023 году – 315 млн грн.

На полках супермаркетов продукция продается под брендами Sherlock Secrets, Tea Moments, "Трипільське сонце", "Чайная семья". Кроме того, на мощностях ООО "Трипільське сонце" производятся чаи для собственных торговых марок супермаркетов, в частности, "Своя линия" и "Умный выбор" для АТБ.

По словам участников рынка, доля компании "Трипольское солнце" на рынке составляет 8%, по расчетам второго источника – 5-6%. "Случилось сугубо формальное переименование компании, она работает так же, как и до вторжения. Во всем остальном – ситуация такая же, как и с "ТС Трейд", – уточнил человек, ознакомленный с положением дел в компании.

Журналисты обратились с запросом к ООО "Трипільське сонце", однако на момент публикации расследования ответа не последовало. Председатель АРМА Елена Дума и представитель Минюста предоставили в отношении "Компании май Украины" и в отношении "ТС трейда" аналогичные ответы: обращения прокурора не поступали, СНБО предложений по введению санкций не получал.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Федеральная прокуратура Германии выдвинула двум лицам – Вальдемару В. и Наталии С. – обвинение в нарушении закона о внешней торговле и платежах за экспорт электронных компонентов для дронов в страну-террористку России. Этим они нарушили санкции Европейского союза (ЕС).

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