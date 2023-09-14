Российские миллиардеры под санкциями "эвакуировали" из Европы $50 млрд – Bloomberg

Подсанкционные российские миллиардеры с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину умудрились вывести из Европы более $50 млрд. Средства "эвакуировали" не только в саму Россию, но и в дружественные ей страны, например, Казахстан и ОАЭ.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, общая сумма выведенных активов достигла минимум $50 млрд, когда акционеры United Medical Group и MD Medical Group Investments в августе 2023 года приняли решение перенести регистрацию компаний с Кипра в Россию, а "Норникель" переехал в ОАЭ.

"Среди первых были семейные холдинги миллиардера Андрея Гурьева и сталелитейного магната Виктора Рашникова – их перенесли из Швейцарии и Кипра в Россию. Позже присоединились другие бизнесмены, такие как миллиардер Игорь Алтушкин", – говорится в материале.

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Активы перемещают не только миллиардеры – другие россияне тоже частично возвращают бизнес и состояния домой. В 2023 году 115 компаний перешли во внутренние офшорные зоны РФ, а в общей сложности их число составило 254, сообщил первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме.

При этом отмечается, что причиной такой тенденции стало не только санкционное давление на российские элиты. Важным фактором является и политика Кремля, который принуждает олигархов репатриировать богатства.

Впрочем, санкции тоже имеют значение, ведь даже скрытые активы россиян в Европе остаются под риском заморозки – как только властям удастся установить их бенефициаров. "Теперь у самых богатых людей России остается все меньше мест, куда они могут вложить свое состояние, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или Европы", – отмечает агентство.

Впрочем, ряд крупнейших российских сырьевых и технологических компаний по-прежнему зарегистрированы в Европе. Например, производитель удобрений EuroChem Group AG миллиардера Андрея Мельниченко базируется в Цуге (Швейцария).

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время элитные отели кремлевских олигархов в Европе возобновляют работу, даже несмотря на санкции. Часть бизнесов переписывают на менеджеров, а на некоторые виллы бизнесмены просто зовут отдохнуть членов семьи из друзей из РФ. Среди собственников такого имущества – Геннадий Тимченко, Владимир Евтушенков и Андрей Бокарев.

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