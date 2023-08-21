Санкции не помешали: шикарные отели российских олигархов продолжают работу на курортах ЕС

Элитные отели кремлевских олигархов в Европе возобновляют работу, даже несмотря на санкции. Часть бизнесов переписывают на менеджеров, а на некоторые виллы бизнесмены просто зовут отдохнуть членов семьи из друзей из РФ. Среди собственников такого имущества – Геннадий Тимченко, Владимир Евтушенков и Андрей Бокарев.

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Больше всего путинская элита облюбовала курорты Италии и Франции. Об этом говорится в расследовании "УП".

Так, Геннадий Тимченко и его жена Елена, которые находятся под максимальными санкциями ЕС, владеют сетью роскошных отелей во Франции. В РФ Тимченко – совладелец Volga Group и акционер Банка России, один из самых близких друзей президента РФ Владимира Путина и уже много лет один из 10 самых богатых людей России.

Оказывается, роскошные гостиницы Тимченко на курортах Франции продолжают работать. Один из отелей – пятизвездочный Le Club de Cavalière & Spa с номерами по 900 евро за ночь – расположен в Ле-Лаванду на Лазурном берегу. Его основной собственницей является жена Тимченко Елена.

В марте 2023-го отель был закрыт, а на его территории журналисты не заметили не единого сотрудника. После обращения в отель под видом потенциальных клиентов расследователи получили сообщение о том, что отель "не может гарантировать, что откроется летом". Также отмечалось, что на возобновление работы отелю необходимо разрешение правительства.

Но уже через 5 месяцев отель жены Тимченко работал. "Исходя из мартовского письма менеджера, это может свидетельствовать о том, что отель все же получил разрешение на работу от французского правительства", – отмечается в расследовании.

А в январе 2023-го журналисты установили, что и второй отель из сети Тимченко тоже продолжает работать. Это четырехзвездочный Le Grand Coeur & Spa, который расположен неподалеку от одного из самых дорогих французских курортов Куршевель.

Оба отеля контролирует одна и та же компания. До 24 февраля 2022 года жена Тимченко была президентом этой фирмы. А после попадания под санкции в июне 2022-го Тимченко сложила полномочия, но осталась бенефициаром компании.

"Этого оказалось достаточно, чтобы, не скрываясь, вести бизнес во Франции, пока муж зарабатывает на крови украинцев", – отмечают журналисты. В то же время во французских реестрах указано, что средства от эксплуатации активов, которыми владеет или которые контролирует Елена Тимченко, не будут предоставляться ей непосредственно или опосредованно.

Другой российский олигарх – Владимир Евтушенков – обустроил бизнес в Италии. Этот миллиардер также входит в список самых богатых людей России. Он причастен к производству БПЛА и поставкам радиотехнического оборудования министерству обороны РФ.

Евтушенков еще недавно официально владел пятизвездочным комплексом Dalmazia в Форте-деи-Марми в Тоскане. Так, комплекс до декабря 2022 года принадлежал компании Евтушенкова "Интурист". А после элитный комплекс отдыха был перерегистрирован на компанию, зарегистрированную на приближенного к российскому олигарху человека.

Буквально в пяти минутах от Dalmazia расположен отель Principe, которым также до декабря владела компания из концерна Евтушенкова. В августе 2023-го отель заполнен отдыхающими, в том числе туристами-россиянами. Номер в этом отеле стоит 1900 евро за ночь. В отчете на сайте отеля указано, что в 2022 году компания получила выручку в размере почти 11 млн евро. Этот показатель стал самым высоким с 2011 года.

В декабре 2022-го у компании – собственника отеля изменился бенефициар: вместо "Интуриста" Евтушенкова им стал созданный в 2022 году российский "Отель-холдинг". "Похоже, такая смена собственника является не реальной продажей, а лишь попыткой убежать от возможных санкций. Ведь единственной собственницей "Отель-холдинга" является Елена Брусилова", – говорится в расследовании. По данным росСМИ, это гражданская жена Евтушенкова. В России она занимается частной медициной.

Угодья еще одного российского олигарха – Андрея Бокарева – расположены в Сен-Тропе на Французской Ривьере. До 2017 года олигарх был совладельцем концерна "Калашников", сейчас является совладельцем "Трансмашхолдинга". Бокарев, как и Евтушенков, присутствовал на встрече с Путиным в Кремле в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

А почти через год после начала полномасштабного вторжения семью Бокарева нашли на одном из самых дорогих зимних курортов мира Куршевеле. А в июле экс-супруга Бокарева начала публиковать видео с виллы семьи олигарха в Сен-Тропе, где она находится уже не меньше месяца.

Видео свидетельствует, что там же находится и дочь Бокарева с подругой, внучкой другого олигарха, Евгения Гинера. С дрона были замечены и другие российские гости на вилле Бокарева. Члены семей российской элиты также проводят время в клубе Opera в Сен-Тропе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине так и не состоялась конфискация бизнеса 25 российских олигархов, которые работают на российский военно-промышленный комплекс. Среди них, в частности, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Мордашов и Иван Саввиди.

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