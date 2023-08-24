Спастись от санкций: "Норникель" российского олигарха Потанина "переезжает" в ОАЭ – Bloomberg

Крупнейшая российская горнодобывающая компания "Норникель" олигарха Владимира Потанина открыла дочерний офис в ОАЭ. Компания планирует перенести часть своей торговли в Дубай – очевидно, чтобы упростить себе работу в условиях санкций против России.

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Об этом сообщает Bloomberg. В ОАЭ компания по добыче палладия и никеля зарегистрирована под названием Greenwich Holdings Limited, выяснило агентство.

"Новый холдинг пока имеет небольшую команду и юриста в качестве директора, но может со временем расшириться, поскольку "Норникель" планирует выполнять некоторые торговые и административные функции из Дубая, говорят люди, знакомые с ситуацией. В пресс-службе "Норильского никеля" от комментариев отказались", – сообщает агентство.

"Норникелю" пока удалось избежать санкций, но он все сталкивается с перебоями в логистике, страховании, банковском деле и судоходстве из-за общих ограничений в отношении России. Частичный "переезд" в ОАЭ позволит компании избежать этих трудностей.

Кроме того, в санкционных списках Украины и еще ряда стран значится главный акционер и президент компании Владимир Потанин. Так, санкции против Потанина, кроме Украины, введены в Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, но не в ЕС.

"Норникель" также имеет крупное торговое подразделение в Швейцарии. Но компании пришлось сократить продажи в Европе, когда-то ее крупнейшем рынке, поскольку санкции отпугнули некоторых клиентов.

Вместо этого "Норильский никель" перенаправил продажи в Азию. За первое полугодие 2023 года они выросли вдвое и составили примерно 50% от общего объема продаж компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) остаются одной из крупных экономик мира, которая так и не ввела санкции в отношении России после ее вторжения в Украину. Однако в ОАЭ начали использовать проблемы РФ, чтобы обогатиться самим. Пока Россия страдает от оттока капитала, а рубль из-за этого падает, деньги россиян оседают именно в Эмиратах.

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