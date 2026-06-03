Российские "Балтика", "Простоквашино" и "Агуша" остаются в Украине: какие бренды до сих пор имеют права и почему

Более 1,3 тысячи торговых марок с российским происхождением до сих пор остаются под юридической защитой в Украине, а 16 из них смогли продлить действие своих свидетельств уже после начала полномасштабной войны. Среди таких брендов – "Простоквашино", "Агуша", "Чудо", "Майский" и "Балтика", а автоматически отменить их регистрацию только из-за российского происхождения владельца украинское законодательство не позволяет.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По данным Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ), по состоянию на сегодня под юридической защитой остаются 1 356 российских торговых марок.

Для сравнения, накануне полномасштабного вторжения в Украине было зарегистрировано 3 238 торговых марок, владельцами которых были российские компании или граждане РФ. Таким образом, почти каждый второй бренд с российским происхождением продолжает иметь действующий правовой статус. Фактически это означает, что владельцы этих марок сохраняют исключительные права на использование своих названий и логотипов на территории Украины.

После начала полномасштабного вторжения Украина ввела мораторий на регистрационные действия для резидентов России и Беларуси. Такие ограничения не позволяют передавать права собственности на торговые марки, переоформлять их на других лиц или осуществлять ряд других юридических операций.

Впрочем, украинское законодательство не запрещает продлевать срок действия уже существующих свидетельств. Именно этой нормой и воспользовались владельцы ряда российских брендов. За время большой войны 16 торговых марок с российским происхождением успешно продлили срок своей защиты в Украине.

Среди них – противоэпилептический препарат "Альгерика", алкогольный бренд "Смирновъ", а также отдельная торговая марка с изображением бренда "Простоквашино". Больше всего российских брендов зарегистрировано в сфере рекламных и бизнес-услуг.

В этом сегменте насчитывается 454 торговые марки. На втором месте – медицинские препараты, фармацевтическая продукция и средства гигиены, где зарегистрировано 383 марки. Также значительное количество российских брендов присутствует в категориях бумажной продукции и канцелярских товаров – 243 торговые марки. Еще 192 бренда касаются пищевых продуктов, напитков, специй и приправ.

Если владелец бренда является российской компанией, торговую марку нельзя просто аннулировать. Причина заключается в том, что украинское законодательство не предусматривает автоматической отмены прав на торговую марку только из-за гражданства или страны происхождения владельца.

Для прекращения действия свидетельства необходимо отдельное решение суда или другие юридические основания, определенные законом. Именно поэтому даже санкции не всегда означают потерю правового статуса бренда. Сейчас под санкциями находятся по меньшей мере 23 торговые марки, связанные с российскими владельцами. Среди них есть бренды, связанные с российским певцом Григорием Лепсом и структурами "Альфа-Банка".

Однако формально они остаются зарегистрированными в Украине. В некоторых случаях государство может получить контроль над такими активами. Если суд принимает решение о взыскании активов в доход государства, права на торговые марки могут перейти под управление Фонда государственного имущества Украины.

Также отдельные бренды могут передаваться в управление АРМА (Национальное агентство по розыску и менеджменту активов). Один из российских брендов уже прошел такую процедуру по решению украинского суда.

Несмотря на неоднозначное восприятие ситуации, сохранение правового статуса торговых марок может иметь практическую пользу для Украины. В будущем эти активы могут использоваться как предмет судебных споров, компенсаций или механизмов возмещения убытков, нанесенных российской агрессией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американская корпорация McDonald's продолжает заданный в 2024 году тренд на регистрацию своих товарных марок в России. На этот раз компания, официально вышедшая с российского рынка еще в 2022 году, зарегистрировала 14 брендов. Впрочем, это не свидетельствует о планах компании вернуться в страну-агрессора.

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