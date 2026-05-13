McDonald's зарегистрировал в РФ сразу 14 брендов: будут ли кормить агрессора снова

Американская корпорация McDonaldʼs продолжает заданный в 2024 году тренд на регистрацию своих товарных марок в России. На этот раз компания, официально вышедшая с российского рынка еще в 2022 году, зарегистрировала 14 брендов. Впрочем, это не свидетельствует о планах компании вернуться в страну-агрессора.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент). В базах учреждения 13 мая появилась информация о регистрации ряда брендов:

McCafe (и его российского аналога "МакКафе" );

(и его российского аналога ); Ronald McDonald House (и "Дом Роналда Макдоналда ");

(и "); McCrispу (и "МакКриспи");

(и "МакКриспи"); HappyMeal ;

; "Биг Брекфаст Ролл" ;

; "МакФреш" ;

; "Макчикен" ;

; "Мэр Макчиз ";

"; "Университет Гамбургерологии" ;

; а также два изобразительных товарных знака – персонаж "Гримас", используемый в рекламе сети, и утка в фартуке с фирменной буквой "М".

Зачем McDonaldʼs бренды в РФ

McDonaldʼs еще в декабре 2024-го подала ряд заявок на регистрацию в России собственных товарных знаков и логотипов – в частности продуктов, ресторанных услуг, одежды, ПО и других. В ноябре 2025-го семь из них были зарегистрированы на 10 лет. В McDonaldʼs это объяснили процедурными потребностями.

В компании заверили, что придерживаются принципов открытости и прозрачности, и назвали интеллектуальную собственность одним из самых ценных активов своего бренда. Поэтому компания регулярно обновляет права на свои торговые марки во всем мире, включая те страны, где пока не ведет никакой коммерческой деятельности.

Это нужно, чтобы обезопасить бренд и не позволить сторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать торговые марки компании в своих интересах.

Что предшествовало

McDonaldʼs был одним из первых международных бизнесов, который осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул рынок РФ, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Тогда в компании это назвали свидетельством верности своим ценностям.

После этого рестораны сети переименовали в России на "Вкусно – и точка", незначительно изменив меню. Они продолжили работать в тех же помещениях, в которых работали.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине McDonald's не только продолжает работать, но и расширяет деятельность. В частности, в апреле в ресторанах появилось международное меню из 13 блюд из разных стран, которые доступны до 24 июня или до распродажи. Цены в ресторанах стартуют от 20 до 297 грн, но при заказе через доставку они могут быть выше из-за дополнительных наценок сервисов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!