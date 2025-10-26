Уничтожен фарм-склад на 100 млн долларов: РФ попала в предприятие "Опти-Фарм"

Российская атака на Киев полностью уничтожила офис и складской комплекс фармдистрибьютора "Оптима-Фарм", нанеся ущерб более 100 миллионов долларов. Компания, которая является второй по масштабам в Украине, потеряла один из своих ключевых логистических центров, обеспечивавший поставки медикаментов в центральные регионы страны.

Как сообщает СМИ со ссылкой на аналитика рынка и сотрудников компании, склад был уничтожен дотла. Логистический центр обеспечивал поставки медикаментов в центральные регионы страны, играя ключевую роль в обеспечении больниц, аптечных сетей и гуманитарных поставок.

В компании подтвердили факт разрушения и отметили, что масштабы убытков действительно приближаются к ста миллионам долларов. Согласно данным компании-подрядчика Volantis, площадь склада составляла около 29 тысяч квадратных метров.

Пожар, возникший после попадания ракеты, охватил значительную часть здания. К тушению были привлечены десятки единиц техники и даже вертолет, сообщили в ГСЧС. Однако даже на следующее утро спасатели продолжали работать на месте трагедии, ведь огонь было трудно локализовать из-за масштабов разрушений и наличия фармпродукции, которая горит при высоких температурах.

Отмечается, что это уже вторая атака на склады "Оптима-Фарм" в 2025 году. 28 августа российская ракета уже попадала в фармацевтический объект компании в Киеве, тогда удалось частично восстановить работу, однако нынешнее попадание практически уничтожило всю инфраструктуру.

"Оптима-Фарм" – украинско-эстонское предприятие, которое более 30 лет работает на рынке дистрибуции лекарственных средств. Компания имеет 11 филиалов и 12 аптечных складов по всей Украине, обеспечивая стабильные поставки медикаментов в аптеки, больницы и благотворительные фонды. Она занимает второе место после группы "БаДМ" среди фармдистрибьюторов страны, контролируя более 30% рынка.

Уничтожение склада стало болезненным ударом не только по самой компании, но и по всей системе поставок лекарств в Украине. Ведь именно "Оптима-Фарм" обеспечивала значительную часть медицинских учреждений страны жизненно необходимыми препаратами, в том числе во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия нанесла удар по заводу Yofi в Киеве, крупнейшему производителю хумуса в Украине, из-за чего поставки продукции временно остановлены. Несмотря на значительные повреждения производственных мощностей, сотрудники не пострадали, а компания планирует возобновить работу и вернуться на рынок в течение месяца.

