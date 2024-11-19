РФ ударила по энергетике 1000 раз, но это не остановит Украину: Зеленский анонсировал создание энергетического хаба

С начала своей полномасштабной агрессии против Украины Россия нанесла по объектам украинской энергосистемы более тысячи ударов. И даже несмотря на это, Украина имеет потенциал стать лидером среди стран Европы по объемам подземного хранения газа.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил 19 ноября в Верховной Раде. Он призвал интегрировать в европейскую энергетическую практику использовать украинские подземные хранилища газа.

"Украина как энергетический хаб. Благодаря своим возможностям наша страна может быть в Европе среди первых. Конечно, это в большей степени касается времени после войны. Но условия для этого должны создать уже мы сейчас. Атомное поколение - очевидный наш приоритет", - сказал Зеленский.

Президент отметил важность интеграции хранения газа в подземных хранилищах Украины в европейскую энергетическую практику, ведь это поддержит работу газотранспортной системы Украины. Кроме того, Украина должна увеличить добычу и возобновить переработку нефти.

"Российская армия совершила уже более 1000 обстрелов объектов энергетики Украины: 900 целенаправленных российских атак – против объектов передачи электричества, более 220 целенаправленных российских атак – против объектов нашей генерации. С начала полномасштабного вторжения Россия оккупировала около 18 ГВт в Украине", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский объяснил, что у Украины провели колоссальную работу по защите энергообъектов. Подробности он не раскрыл, но отметил, что они содержатся в закрытом приложении к представленному в этот же день Плану устойчивости.

"Цель ясна – благодаря всем формам защиты адаптироваться к постоянной угрозе российского террора. Ответственность за выполнение этой задачи – персональная", – объяснил президент, но не назвал ответственных.

Он призвал обратить внимание на управление потреблением электроэнергии в Украине и назвал обязанностью поддерживать рациональность этого процесса. Энергоэффективность, по словам Зеленского, должна быть о каждом украинце.

Ранее OBOZ.UA сообщало, что Европейский Союз проявил интерес к защите газовых хранилищ Украины от возможных российских атак. Этот интерес оправдывается не только стратегической важностью газовой инфраструктуры, но и сохранения благоприятных цен на газ для Европы.

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