Режим Путина срочно ищет поставщиков топлива: кто может заправить "бензоколонку Европы"

Несмотря на то, что когда-то Россия имела статус "бензоколонки Европы", теперь ей самой приходится в срочном порядке искать поставщиков топлива – как для автомобилей, так и для авиации. Из-за систематических украинских ударов по нефтеперерабатывающим объектам РФ начала тайные операции по морскому импорту авиационного керосина и автомобильного бензина из стран Азии.

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Об этом сообщили источники Reuters. Это лишь подтверждает неспособность России обеспечить население базовыми товарами, что стало очередным последствием войны в Украине для кремлевского режима.

Япония должна утолить "керосиновый" голод

Чтобы спасти свою авиацию, Россия готовится импортировать партию топлива японского происхождения. Закупка осуществляется через разветвленную сеть посредников, а схема логистики запутана:

в первой половине июля не менее 200 000 баррелей авиационного керосина должны быть погружены в городе Тиба (Япония);

(Япония); сначала груз направится в Южную Корею , где недалеко от порта Ёнсу его перегрузят на другой танкер , предположительно, методом "борт-к-борту" (ship-to-ship);

, где недалеко от порта Ёнсу его , предположительно, методом "борт-к-борту" (ship-to-ship); после этого судно отправится в Россию, но конечный пункт назначения пока не разглашается.

Официальные ведомства Японии, России и Южной Кореи отказались от комментариев или не ответили на запросы журналистов. Между тем, по данным аналитиков Kpler, собственный экспорт авиатоплива из РФ обвалился с 30 000 баррелей в сутки в прошлом году до 13 000 баррелей в этом году (большую часть которого закупает Турция).

Индия заправит российские автомобили

Также, по данным Reuters, параллельно трейдеры продали России крупную партию автомобильного бензина, произведенного на индийском нефтеперерабатывающем заводе Nayara Energy (49% акций которого принадлежат российской компании "Роснефть"). Этот частный НПЗ Vadinar мощностью 400 000 баррелей в сутки перерабатывает исключительно российскую нефть, поскольку другие поставщики отказались от сотрудничества из-за санкций ЕС.

По данным двух источников, непосредственно знакомых с ситуацией, схема поставок бензина в РФ выглядит следующим образом:

из Индии в Россию отправили не менее 60 000 метрических тонн бензина (задействованы два танкера вместимостью от 30 000 до 40 000 тонн каждый);

(задействованы два танкера вместимостью от 30 000 до 40 000 тонн каждый); танкерные накладные свидетельствуют о попытке скрыть конечный пункт назначения. В документах утверждалось, что судно Agni (под флагом Камеруна), загрузившись бензином в Индии 20 июня, держит курс на порт Фуджейра в ОАЭ ;

; однако данные мониторинга судов LSEG зафиксировали, что танкер прошел мимо ОАЭ, пересек Суэцкий канал и в настоящее время направляется на север – в сторону России.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури во время пресс-конференции подтвердил, что индийские компании не торгуют топливом с РФ напрямую, однако признал: это "вполне возможно" через посредничество сторонних трейдеров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в РФ возникли проблемы с обеспечением автомобильным топливом. Во время совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом он заявил, что в стране сохраняются очереди на автозаправочных станциях и дефицит отдельных марок бензина.

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