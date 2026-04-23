Решение Трампа ударило по золоту: сколько теперь стоит 1 грамм металла

Цены на золото снижаются – стоимость металла временно опустилась на на 1%, пробив уровень в $4700 за унцию(то есть около $150 за грамм), что нивелировало весь предыдущий рост. Причиной стало решение президента США Дональда Трампа продлить перемирие с Ираном, что ослабило геополитическое напряжение на Ближнем Востоке.

Как сообщает Bloomberg, утром 23 апреля спотовая цена золота снизилась на 0,8% – до $4 699,28 за унцию. В то же время другие драгоценные металлы также дешевеют: серебро упало на 2,3% – до $75,92, платина – на 1,9% до $2 040,16 за унцию, цена палладий также снизилась.

Отдельно аналитики указывают на дополнительные факторы давления на золото. В частности, укрепление доллара и рост цен на нефть снижают привлекательность металла как защитного актива, а также усиливают ожидания длительного сохранения высоких процентных ставок.

Несмотря на продолжение перемирия, напряжение сохраняется из-за ситуации вокруг Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок энергоносителей. США удерживают морскую блокаду, тогда как иранские катера атакуют коммерческие суда, что поддерживает неопределенность на рынках.

Впрочем, как отмечает Рона О'Коннел из StoneX Group, рынок драгоценных металлов "будет оставаться осторожным и волатильным". Крупные трейдеры не спешат открывать значительные позиции из-за нестабильной геополитической ситуации.

Цены на нефть

В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,37 доллара, или 1,3%, до 103,28 доллара за баррель после того, как в среду впервые за более чем две недели закрепились выше отметки 100 долларов. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожали на 1,52 доллара, или 1,6%, до 94,48 доллара.

"Нефтяной рынок пересматривает ожидания, поскольку отсутствуют признаки прогресса в поиске урегулирования ситуации в Персидском заливе", — отметили аналитики ING и добавили, что надежды на решение проблемы угасают после того, как мирные переговоры зашли в тупик.

Также, как уже сообщал OBOZ.UA, из-за ситуации вокруг Ормузского пролива сокращается производство удобрений, что может ударить по урожаям и ценам на еду. Эксперты предупреждают, что рынок недооценивает риски, ведь в случае длительного конфликта мир может столкнуться с масштабным продовольственным шоком.

