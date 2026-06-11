Разрушенная экосистема ради вывоза янтаря в ЕС: в Украине разоблачили банду черных геологов

В рамках масштабной операции по противодействию незаконной добычи янтаря в Украине, правоохранители разоблачили и прекратили масштабную схему, которая разрушала экосистему Ровенской области. Незаконный промысел был замаскирован под официальное геологическое изучение недр и разведывательные работы.

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Об этом сообщили в Национальной полиции. Злоумышленники использовали специальные разрешения на геологическое изучение янтароносных участков и разведывательные работы на этих территориях, но вместо предусмотренных проектом буровых шурфов организовали промышленный намыв камней для дальнейшего сбыта.

"Незаконный оборот янтаря не только наносит многомиллионные убытки государству, но и приводит к уничтожению лесных массивов, плодородных почв и природных экосистем. Именно поэтому правоохранители системно документируют деятельность лиц, которые используют недра вопреки требованиям законодательства и легализуют добытый янтарь на теневых рынках Украины и стран ЕС", – отметили в Нацполиции.

Разрушенная экосистема ради наживы

Для добычи дельцы применяли кустарные мотопомпы и технологию гидроразмыва почвы. Мощными струями воды они размывали янтароносный слой земли ("голубую землю"), чтобы поднять камни на поверхность – это является одним из самых разрушительных для экосистемы методов.

Во время осмотров участков общей площадью около 50 гектаров правоохранители зафиксировали катастрофические последствия нелегального промысла:

полное уничтожение плодородного слоя почвы и изменение естественного рельефа местности ;

; уничтожение более 700 деревьев различных пород (специалисты уже отобрали образцы почвы для проведения дальнейших экспертиз).

Отдельную роль в схеме играли так называемые "скупщики". Они покупали янтарь без документов о его законном происхождении и переправляли за границу через налаженные каналы экспорта. Кроме того, выявлены признаки искусственного занижения фактических объемов добычи в отчетной документации, из-за чего государственный бюджет недополучал обязательные платежи за пользование недрами.

Результаты следственных действий

9 июня правоохранители провели 47 санкционированных и неотложных обысков на территории Ровенской области. По их результатам были изъяты весомые вещественные доказательства:

более 52 килограммов янтаря ;

; 26 мотопомп для незаконной гидравлической добычи и 256 комплектующих к ним;

для незаконной гидравлической добычи и 256 комплектующих к ним; специальное оборудование для обработки и очистки камней ;

; два автомобиля ;

; геологические карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи;

мобильные телефоны и более 29 тыс. долларов наличными.

Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые были причастны к организации, функционированию схемы и дальнейшего теневого сбыта янтаря на рынках Украины и стран ЕС. Также устанавливаются точные объемы ущерба, нанесенного государству и окружающей среде.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 9 июня по Украине прокатились массовые обыски по делу о незаконной добыче янтаря. Следственные действия проходят в нескольких областях сразу, а сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, может превышать 350 млн грн.

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