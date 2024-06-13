Раскрыты зарплаты руководства госбанков: сколько платят в ПриватБанке, "Ощаде" и других

В Украине в государственных банках главам правления могут платить более миллиона гривен. Самая большая зарплата в мае среди госбанков была у главы правления ПриватБанка.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA, которая вскоре буде опубликована. Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов до удержания налогов получил зарплату в 1,1 млн грн в мае. Его замы заработали в мае от 479 тыс. до 760 тыс. грн.

Всего в правлении:

голова;

пять заместителей председателя;

двое членов правления.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк, поэтому зарплаты здесь могут быть несколько выше. Председатель правления Герхард Беш до налогообложения заработал 1,1 млн грн. А его заместители – от 894 тыс. до 972 тыс. грн.

В правлении:

голова;

двое заместителей;

четыре члена правления.

И.о. главы правления Укргазбанка Родион Морозов заработал в мае всего 870 тыс. грн. Это гораздо меньше, чем у его коллег из госбанков. Члены правления заработали от 550 тыс. до 968 тыс. грн.

В правлении:

и.о. головы;

шесть членов правления.

Глава правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков в мае заработал 1 млн грн. Члены правления: от 766 тыс. до 1,2 млн. грн.

В правление входят:

голова;

три члена.

Председатель правления "Сенс Банка" Алексей Ступак в мае получил 953 тыс. грн. Это сама до налогообложения. Члены правления заработали от 652 тыс. до 750 тыс. грн., а заместитель председателей – 761 тыс. грн.

Члены правления:

голова;

заместитель;

три члена правления.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного Суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть на должность (например, больше зарабатывает председатель). Так, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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