Раскрыты зарплаты руководства госбанков: сколько платят в ПриватБанке, "Ощаде" и других
В Украине в государственных банках главам правления могут платить более миллиона гривен. Самая большая зарплата в мае среди госбанков была у главы правления ПриватБанка.
Об этом говорится в публикации OBOZ.UA, которая вскоре буде опубликована. Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов до удержания налогов получил зарплату в 1,1 млн грн в мае. Его замы заработали в мае от 479 тыс. до 760 тыс. грн.
Всего в правлении:
- голова;
- пять заместителей председателя;
- двое членов правления.
ПриватБанк – крупнейший украинский банк, поэтому зарплаты здесь могут быть несколько выше. Председатель правления Герхард Беш до налогообложения заработал 1,1 млн грн. А его заместители – от 894 тыс. до 972 тыс. грн.
В правлении:
- голова;
- двое заместителей;
- четыре члена правления.
И.о. главы правления Укргазбанка Родион Морозов заработал в мае всего 870 тыс. грн. Это гораздо меньше, чем у его коллег из госбанков. Члены правления заработали от 550 тыс. до 968 тыс. грн.
В правлении:
- и.о. головы;
- шесть членов правления.
Глава правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков в мае заработал 1 млн грн. Члены правления: от 766 тыс. до 1,2 млн. грн.
В правление входят:
- голова;
- три члена.
Председатель правления "Сенс Банка" Алексей Ступак в мае получил 953 тыс. грн. Это сама до налогообложения. Члены правления заработали от 652 тыс. до 750 тыс. грн., а заместитель председателей – 761 тыс. грн.
Члены правления:
- голова;
- заместитель;
- три члена правления.
Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного Суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть на должность (например, больше зарабатывает председатель). Так, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.
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