Раскрыты космические зарплаты в "Нафтогазе": сколько ежемесячно платят главе компании и членам правления

Зарплаты всех членов правления "Нафтогаза" в 2024-м выросли. Больше всего ежемесячно зарабатывает глава компании – около 1,5 млн. грн. В то же время зарплата члена правления стартует от 466 тысяч. грн в месяц.

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Такие данные указаны в декларации членов правления "Нафтогаза" за прошлый год, которые они представляют в НАПК. Роман Чумак, временно осуществляющий полномочия председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", в прошлом году получал по 1 млн 530 тыс. грн зарплаты ежемесячно. За год его заработки в компании выросли на 16,7%. Отметим, до назначения исполняющим обязанности он работал директором группы "Нафтогаз".

За год Чумак заработал в "Нафтогазе" 18,3 млн грн. Это самая большая заработная плата по всей компании.

Василий Володин, член правления компании, в 2024 году зарабатывал ежемесячно в среднем по 899 тыс. грн. За год он заработал около 10,8 млн. грн. При этом в 2023 году заработки Володина в компании были почти на 40% ниже.

Его коллега, член правления Дмитрий Абрамович, в 2024-м ежемесячно получал по 471,3 тыс. грн. За год ему заплатили 5,6 млн. грн. При этом его зарплату повысили на 21,55% по сравнению с 2023 годом.

Член правления Иван Лукеря получал в "Нефтегазе" в среднем по 466,4 тыс. грн в месяц. За год он заработал около 5,6 млн. грн. В то же время по сравнению с 2023-м его заработок вырос на 36,48%.

Кстати, примерно такие же зарплаты получают и члены наблюдательного совета. К примеру, Наталья Бойко, заместитель председателя наблюдательного совета, в 2024-м в среднем зарабатывала по 418 тыс. грн ежемесячно. За год размер ее зарплаты составил около 5 млн. грн. А по сравнению с 2023-м доход вырос почти на 16%.

Отметим, что в среднем зарплаты за прошлый год по стране, по данным большого кадрового портала, выросли на 20%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее свою декларацию за 2024 год обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ей, доходы главы государства и членов его семьи превысили 15,2 млн грн, из которых 8,5 млн грн было получено от погашения ОВГЗ (государственные ценные бумаги). В то же время уточняется, что остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2024 года значительно не изменился.

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