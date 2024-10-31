"Райффайзен Банк" не уйдет из России: австрийцы назвали главную причину

Несмотря на угрозу международных санкций, руководство финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI) не готово вывести свое подразделение из России. Это связано с тем, что Кремль может лишить материнскую компанию компенсации за банк.

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Об этом, как пишет Handelsblatt, во время звонка с аналитиками 30 октября заявил генеральный директор RBI Йоханн Штробль. Это означает, что "Райффайзен Банк" продолжит обслуживать граждан страны-агрессора и платить налоги в ее казну еще неопределенное время.

"Я понимаю, что необходимо учитывать отказ от дивидендов и негативное влияние на группу, что мы и делаем. Однако мы еще не достигли той точки, когда могли бы уйти без какой-либо компенсации", – отметил гендиректор RBI.

Штробль отметил, что российская "дочка" RBI "Райффайзен Россия" ежеквартально приносит прибыть. По его оценкам, на сегодняшний день капитализация подразделения в РФ составляет 5-6 млрд евро.

"Мы можем изучить возможности частичного или полного выхода из бизнеса, а пока мы этого не сделаем, ускоренное сокращение бизнеса – наш основной сценарий", – сказал он.

"Райффайзен Банк" – крупнейший западный банк в России. О планах свернуть бизнес в РФ в компании регулярно заявляют с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года.

Из-за затянувшегося исхода из страны-агрессора Европейский центральный банк (ЕЦБ) даже пригрозил RBI санкциями, в ответ на что в начале 2024 года в RBI анонсировали постепенное сокращение бизнеса в России. В течение года клиентом предупредила о таких ограничениях:

запрете международных переводов в иностранной валюте;

ограничении выпуска накопительных счетов;

прекращении обслуживания депозитов.

В частности, в III квартале 2024 года объем депозитов клиентов упал на 26%, но Штробль предупредил, что уровень, до которого они упадут в конечном итоге, оценить сложно. "Я предполагаю, что ЕЦБ в настоящее время согласен с тем, что мы реализуем то, что имеем на данный момент", – добавил глава RBI.

Также OBOZ.UA сообщал, что российский арбитражный суд арестовал акции "дочки" Raiffeisen Bank в РФ. Это "неизбежно приведет з задержкам" в процессе выхода Raiffeisen Bank International из России, утверждают в самом банке.

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