Работу госслужащих оптимизируют с помощью искусственного интеллекта: в Украине запустили масштабный проект

В Украине планируется использовать технологии искусственного интеллекта для улучшения государственных сервисов и оптимизации работы госслужащих. С этой целью был запущен центр разработок и интеграции ШИ WINWIN AI Center of Excellence.

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В Минцифре назвали целью инновационный центр объединения экспертов, ресурсов и инноваций для развития ИИ и ключевых сфер жизни украинцев. Для этого он будет способствовать внедрению ИИ в государственные процессы и ключевые сферы жизни, в том числе в оборону, медицину, образование и бизнес.

В целом, это должно способствовать трансформации государства, бизнеса и общества, а также усиление глобальной конкурентоспособности Украины. Но в первую очередь центр сфокусируется на разработке ИИ-решений для государственного и оборонного секторов.

В этом году мы будем активно интегрировать искусственный интеллект во все наши проекты. Мир развивается безумными темпами, и если мы хотим быть среди лидеров, нам нужно действовать так же быстро. Наша цель в этом направлении – к 2030 году войти в топ-3 страны мира по уровню интеграции и внедрения AI-решений", – подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.

Искусственный интеллект поможет улучшить государственные сервисы для граждан и оптимизировать работу госслужащих. Речь идет об интеграции ИИ в Действие, образовательном приложении Мечта, создании инструментов для анализа данных в государстве и т.д.

Центр будет работать по нескольким главным направлениям:

разработка ШИ-продуктов для государственного сектора и обороны

внедрение искусственного интеллекта в науку

создание образовательных возможностей для AI-специалистов и граждан

поддержка стартапов и малых и средних предприятий в интеграции ИИ

сотрудничество с международными технологическими компаниями (BigTech)

Для достижения целей центра уже сделано несколько достижений. В частности, запущен ШИ-инкубатор для создания продуктов, создан механизм разработки пилотных ШИ-решений, техническая инфраструктура для запуска национальных ШИ-продуктов, а также разработана национальная языковая модель (LLM) для государственных сервисов. Также центр должен генерировать ШИ-решения в defence-tech секторе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируется применить искусственный интеллект для поиска работы безработным, что поможет автоматизировать процессы трудоустройства. Это значительно сократит время поиска вакансий, а 37% украинцев уже готовы к переобучению и овладению новыми профессиями.

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