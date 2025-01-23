Трудоустраивать безработных в Украине планируют с помощью ИИ: в Минэкономики рассказали о планах

В Украине планируется применить ИИ (искусственный интеллект) для поиска работы безработным, что поможет автоматизировать процессы трудоустройства. Это значительно сократит время поиска вакансий, а 37% украинцев готовы к переобучению и освоению новых профессий.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Замминистра Татьяна Бережная сообщила, что разработка этого проекта происходит совместно с Институтом Тони Блэра.

Исследование рынка труда Украины проведенное этой международной организацией показало необходимость активного использования современных технологий для привлечения украинцев к экономической активности. "Институт Тони Блэра презентовал девять стратегических направлений, которые могут способствовать росту занятости в Украине, и одно из ключевых – привлечение искусственного интеллекта в процесс поиска вакансий и подбора кадров", – отметила Бережная.

ИИ будет анализировать резюме кандидатов, сопоставлять их навыки с имеющимися вакансиями и предлагать наиболее релевантные предложения. Это значительно упростит работу Государственной службы занятости и уменьшит время, необходимое для поиска работы. Согласно Минэкономики, работа сосредоточена на трех ключевых направлениях:

внедрение ИИ для поиска вакансий и кадров: инновационные алгоритмы позволят автоматизировать процессы трудоустройства, сделав их более эффективными;

инновационные алгоритмы позволят автоматизировать процессы трудоустройства, сделав их более эффективными; преодоление препятствий для трудоустройства женщин: проблемы гендерного неравенства на рынке труда остаются актуальными, и правительство работает над созданием условий, способствующих равному доступу женщин к рабочим местам;

проблемы гендерного неравенства на рынке труда остаются актуальными, и правительство работает над созданием условий, способствующих равному доступу женщин к рабочим местам; переобучение и овладение новыми профессиями: согласно данным Института Тони Блэра, 37% безработных украинцев готовы сменить профессию или пройти переквалификацию.

За прошлый год благодаря сотрудничеству Министерства экономики, Государственной службы занятости и международных доноров около 100 тысяч украинцев прошли курсы переобучения или повысили квалификацию. Структурные проблемы, вызванные войной, массовой миграцией и разрушением предприятий, стали серьезным вызовом для рынка труда. Татьяна Бережная подчеркнула, что в таких условиях нужно создавать действенные инструменты для возвращения граждан на дом, привлечения их к трудоустройству и развитию малого и среднего бизнеса.

Привлечение искусственного интеллекта на рынке труда Украины должно не только сократить время поиска работы, но и повысить качество трудоустройства. Внедрение технологий создаст больше возможностей для ищущих новый старт в карьере и будет способствовать общему росту экономической активности в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, современный мир постоянно меняется, и бизнес и работодатели вынуждены подстраиваться под эти изменения. Учитывая это, в ближайшие 5 лет некоторые профессии (в частности, связанные с технологиями, преподаватели, рабочие специальности) приобретут большую популярность, а ряд других подпадут под сокращение, среди них – кассиры, секретари и рабочие почты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!