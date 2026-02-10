Работодателям в Украине становится все труднее находить работников: где худшая ситуация с кадрами

В Украине сохраняется жесткий дефицит кадров, вызванный войной, мобилизацией, миграцией и демографическим старением, что уже сдерживает экономическую активность бизнеса. Хуже всего ситуация в прифронтовых и южных регионах(Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская область), а также в рабочих, производственных, транспортных, медицинских и технических специальностях по всей стране.

Об этом рассказала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко в комментарии 24Каналу. Она отметила, что причины кадрового дефицита различаются в зависимости от отрасли, однако большинство из них имеют системный характер.

Самыми мощными факторами остаются война, мобилизация и внешняя миграция. По данным ООН, за пределами Украины находится около 5,3 миллиона граждан, значительная часть из которых люди трудоспособного возраста. Дополнительно примерно 700 тысяч человек мобилизованы в Силы обороны, а часть населения остается на временно оккупированных территориях. Также на рынок труда повлияли новые правила выезда мужчин в возрасте до 22 лет.

Еще одним глубоким вызовом является демографическое старение специалистов в ключевых для экономики профессиях. Наибольший дефицит кадров наблюдается в рабочих специальностях, промышленности, транспорте, логистике и медицине.

В этих сферах значительную долю работников составляют люди в возрасте 55+, которые в ближайшие годы будут выходить на пенсию. В то же время молодежь редко выбирает эти профессии, предпочитая популярные, но перенасыщенные специальности. В результате формируется серьезный разрыв между поколениями.

Парадокс украинского рынка труда заключается в том, что дефицит кадров сосуществует с безработицей, это явление объясняется структурным несоответствием между навыками соискателей и потребностями работодателей. Как пояснила эксперт, релокация бизнеса в западные области не сопровождалась массовым переездом соответствующих специалистов.

Люди, которые выехали с востока и центра страны, часто имеют опыт в промышленности и производстве, тогда как в западных регионах быстро развиваются сервис, туризм и пищевая промышленность. Такая ситуация создает дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы.

По данным Гаврюшенко, дефицит кадров ощущается во всех регионах Украины, но с разной интенсивностью. В январе самая низкая конкуренция между соискателями работы была зафиксирована в Херсонской, Сумской, Черниговской и Закарпатской областях.

Самой сложной ситуация остается на востоке и юге страны, а также в малых городах и селах. Донетчина, Луганщина, части Запорожской и Херсонской областей понесли масштабные потери рабочих мест из-за боевых действий и оккупации. В сельской местности, особенно вблизи линии фронта, дефицит труда ощущается еще острее.

В то же время относительно лучшая ситуация наблюдается в крупных городах – Киеве, Львове, Харькове и Днепре, где рынок труда активнее. Однако и там работодатели остро нуждаются в технических специалистах, водителях, ИТ-специалистах и работниках сервисной сферы. Показателен факт, что в августе 2025 года в Киеве на одного соискателя приходилось 24 вакансии – самый высокий показатель среди регионов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине критически не хватает квалифицированных рабочих, а слесари и сварщики с разрядом стали одними из самых востребованных специалистов. Дефицит кадров уже толкает зарплаты вверх и делает рабочие профессии одними из самых перспективных на рынке труда.

