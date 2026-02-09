Украинские работодатели "охотятся" на этих работников: почему и кто стал на вес золота

В Украине критически не хватает квалифицированных рабочих, а слесари и сварщики с разрядом стали одними из самых востребованных специалистов. Дефицит кадров уже толкает зарплаты вверх и делает рабочие профессии одними из самых перспективных на рынке труда.

Видео дня

Об этом сообщила руководитель одной из кадровых платформ Мария Абдулина в комментарии медиа. По ее словам, работодатели буквально "охотятся" за специалистами с разрядом, готовы повышать зарплаты и улучшать условия труда, чтобы привлечь или удержать работников.

Наличие практических навыков или даже готовность пройти обучение и получить квалификацию существенно повышает шансы на трудоустройство. Если человек имеет опыт или перспективу стать слесарем или сварщиком – это сейчас один из самых больших плюсов на рынке труда.

В декабре 2025 года средняя заработная плата в Украине достигла почти 31 000 грн, однако этот показатель существенно отличается в зависимости от региона. Самые высокие доходы традиционно фиксируют в столице и отдельных областях:

Киев около 48 000 грн

около 48 000 грн Луганская область – 45 160 грн

– 45 160 грн Киевская область – 31 200 грн

В то же время в Кировоградской, Черновицкой и Черниговской областях средние зарплаты остаются значительно ниже на уровне 22-23 тыс. грн, что еще больше усложняет вопрос привлечения кадров в регионах. По отраслевому распределению лидерство по уровню доходов сохраняют IT и телекоммуникации, однако именно эти сферы имеют высокий порог входа. Зато в сфере искусства, творчества и развлечений фиксируются самые низкие зарплаты.

Рабочие профессии оказались в уникальной позиции, ведь без высшего образования, но с реальной квалификацией, работники могут рассчитывать на стабильный доход и долгосрочный спрос. Мария Абдуллина советует бизнесу пересмотреть подходы к поиску персонала. В частности, работодателям стоит:

трезво оценивать ситуацию на рынке с учетом региона и конкуренции;

четко и прозрачно прописывать требования, обязанности и условия в вакансиях;

быть открытыми к трудоустройству различных групп населения, включая тех, кто готов учиться.

В частности, эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко отметила в комментарии 24 каналу, что наибольший дефицит работников сегодня наблюдается в логистике и транспорте (в частности среди водителей), строительстве, технических специальностях, машиностроении и металлургии. Из-за сочетания высокого спроса и ограниченного предложения зарплаты растут практически по всей стране.

В 2025 году многие компании были вынуждены повысить оплату труда на 10-20%, чтобы оставаться конкурентными. Самый острый кадровый дефицит стабильно сохраняется в сферах охраны, рабочих специальностей, строительства, медицины и транспорта.

Дополнительным вызовом является возрастная структура работников, ведь в критически важных отраслях доминируют специалисты в возрасте 55+, которые в ближайшие годы будут покидать рынок труда. Молодежь же системно не заходит в эти профессии, что только усиливает дисбаланс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2026-го составила 27 500 грн. Это на 22% больше, чем было год назад. Больше всего выросла зарплата у маркировщиков – на 150% до 25 000 грн.

