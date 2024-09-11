Работодатели уже готовы сражаться за работников: топ-5 направлений, где легче всего найти работу
В августе работодатели побили рекорд по количеству вакансий с начала полномасштабной российской агрессии. Больше работы украинцам предлагали в сфере обслуживания, на производстве и в розничной торговле.
Об этом свидетельствуют данные одной из самых больших национальных рекрутинговых платформ. Как отмечается, таким образом в последний месяц лета работодатели приступили к подготовке к активному поиску специалистов для высокого бизнес-сезона.
В общем в августе было опубликовано 115 482 вакансий – это на 3% больше, чем в июле. Больше работы предлагали в следующих категориях:
- "Сфера обслуживания" (20 497, +4% к июлю);
- "Рабочие специальности, производство" (19 932 вакансий, +4%);
- "розничная торговля" (13 979, +3%);
- "Продажа, закупка" (13 418, -1%);
- "Логистика, состав, ВЭД" (11790, +3%).
Как видно, направление закупок – единственное из списка, где вакансий стало меньше. Кроме того, меньше стало работы и для водителей: в категории "Транспорт, автобизнес" опубликовали 9014 вакансий, что на 1% меньше, чем в июле.
В то же время, наибольший прирост вакансий для соискателей в категориях "Образование, наука" (5 640, +27%) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (778, +23%). Синхронные изменения произошли и в вакансиях для ветеранов (+6%), студентов (+5%), людей с инвалидностью (+5%), что соответствует тенденции общего увеличения вакансий.
Но вместе с тем предложений отдаленной работы стало незначительно меньше. Несмотря на это, вакансий с бронированием увеличилось на 16% – в августе было размещено 6 642 таких предложения работы.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что профессия учителя английского языка очень востребована в Украине – количество соответствующих вакансий на кадровых порталах достигает нескольких сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам более 40 000 грн.
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