В Украине учителям готовы платить около 40 тысяч: какой предмет нужно преподавать

Профессия учителя английского языка является одной серьезно востребованной – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам до 40 000 грн.

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К примеру, одна из школ готова платить учителю от 17 000 до 35 000 грн. "Преподаватель может проводить как индивидуальные, так и групповые занятия (от 2 до 6 человек в группе), за групповые уроки ставка повышена", – говорится в объявлении.

Еще одна школа ищет учителя на зарплату от 25 000 до 35 000 грн. Нужно будет проводить занятия для групп и индивидуальных клиентов на английском языке по методу Каллана (полного погружения в языковую среду).

Языковая онлайн-школа ищет учителя со свободным владением языком на уровне B2-C2. Платить готовы от 10 000 до 40 000 грн.

В Украине резко выросла зарплата, по которой считают пенсии

В то же время, в июне размер средней заработной платы, учитывающийся для расчета пенсии, составил 18 806 грн. Что на 1 628 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем, и почти на 4 000 грн превышает показатель января-2024. Как рассказали в Пенсионном фонде, расчет производится на основании ряда показателей. В частности:

данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;

среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Таким образом, в 2024 году показатель средней заработной платы в Украине, учитывающейся для исчисления пенсии, составлял:

январь – 14 974 грн;

февраль – 15 267 грн (+293 грн к предыдущему месяцу);

март – 15 433 грн (+116 грн);

апрель – 16 847 грн (+1 414 грн);

май – 17 178 грн (+331 грн);

июнь – 18 806 грн (+1 628 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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