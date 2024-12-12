Работодателей в Украине обяжут оплачивать психиатрические осмотры работников: когда новые правила вступят в силу
С 1 января 2025 г. работодатели обязаны организовывать и оплачивать психиатрические осмотры для работников, деятельность которых требует особых требований к психическому здоровью. Новые правила обеспечат безопасность на рабочих местах и адаптируют украинские стандарты к международным нормам.
Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) №1759. В нем внесли коррективы в Порядок № 651, регулирующий проведение предварительных, периодических и внеочередных психиатрических осмотров. Главные изменения:
- введение новой формы справки об осмотре, которая станет обязательной с 2025 года;
- усовершенствование диагностических протоколов и процедур для более точной оценки состояния психического здоровья.
Организация и финансирование психиатрических осмотров теперь обязанность работодателей. Это касается:
- предварительных осмотров при приеме на работу;
- периодических осмотров в течение трудовой деятельности;
- внеочередных осмотров в случае необходимости (например, по медицинским показаниям).
Нововведения касаются работников, занятых в определенных действиях. А именно:
- требует повышенного внимания и ответственности;
- имеет доступ к потенциально опасным объектам или материалам;
- несет высокий риск воздействия на здоровье или безопасность других людей.
К таким категориям относятся работники:
- транспортной отрасли;
- оборонного комплекса;
- энергетических предприятий;
- образовательной и медицинской сферах, если их работа требует взаимодействия с уязвимыми группами населения.
Обследование будут проводить только врачи-психиатры. А именно те, которые:
- зарегистрированы в электронной системе здравоохранения;
- прошли соответствующее тематическое обучение;
- работают в уполномоченных заведениях здравоохранения.
Обзоры будут включать оценку общего психического состояния, а также выявление возможного употребления психоактивных веществ. Минздрав Украины вводит эти изменения для:
- уменьшение рисков, связанных с профессиональной деятельностью в особых условиях;
- обеспечение безопасности как работников, так и окружающих;
- адаптации украинских стандартов к международным нормам.
Для работодателей новые правила означают дополнительную ответственность, они должны обеспечить обзоры, но и покрыть их стоимость. Сотрудники, со своей стороны, получат гарантии, что их психическое состояние будет проверено профессионально и беспристрастно.
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