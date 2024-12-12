Работодателей в Украине обяжут оплачивать психиатрические осмотры работников: когда новые правила вступят в силу

С 1 января 2025 г. работодатели обязаны организовывать и оплачивать психиатрические осмотры для работников, деятельность которых требует особых требований к психическому здоровью. Новые правила обеспечат безопасность на рабочих местах и адаптируют украинские стандарты к международным нормам.

Видео дня

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) №1759. В нем внесли коррективы в Порядок № 651, регулирующий проведение предварительных, периодических и внеочередных психиатрических осмотров. Главные изменения:

введение новой формы справки об осмотре, которая станет обязательной с 2025 года;

усовершенствование диагностических протоколов и процедур для более точной оценки состояния психического здоровья.

Организация и финансирование психиатрических осмотров теперь обязанность работодателей. Это касается:

предварительных осмотров при приеме на работу;

периодических осмотров в течение трудовой деятельности;

внеочередных осмотров в случае необходимости (например, по медицинским показаниям).

Нововведения касаются работников, занятых в определенных действиях. А именно:

требует повышенного внимания и ответственности;

имеет доступ к потенциально опасным объектам или материалам;

несет высокий риск воздействия на здоровье или безопасность других людей.

К таким категориям относятся работники:

транспортной отрасли;

оборонного комплекса;

энергетических предприятий;

образовательной и медицинской сферах, если их работа требует взаимодействия с уязвимыми группами населения.

Обследование будут проводить только врачи-психиатры. А именно те, которые:

зарегистрированы в электронной системе здравоохранения;

прошли соответствующее тематическое обучение;

работают в уполномоченных заведениях здравоохранения.

Обзоры будут включать оценку общего психического состояния, а также выявление возможного употребления психоактивных веществ. Минздрав Украины вводит эти изменения для:

уменьшение рисков, связанных с профессиональной деятельностью в особых условиях;

обеспечение безопасности как работников, так и окружающих;

адаптации украинских стандартов к международным нормам.

Для работодателей новые правила означают дополнительную ответственность, они должны обеспечить обзоры, но и покрыть их стоимость. Сотрудники, со своей стороны, получат гарантии, что их психическое состояние будет проверено профессионально и беспристрастно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили программу переквалификации женщин на такие вакансии, как монтажник, фрезовщик, водитель общественного транспорта, оператор станка. Теперь украинки смогут проще найти работу в отраслях, где раньше преобладали мужчины, оплачивая только часть стоимости обучения или вообще ничего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!