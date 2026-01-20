Такого с украинцами в США не было с 2020 года: количество отказов в убежище побило рекорд

В прошлом году, когда началась вторая каденция президент США Дональда Трампа, власти страны отклонили 50 заявок на убежище для граждан Украины. Это почти вдвое больше, чем за два года до того, когда этот показатель достиг рекорда, а также самый высокий показатель с 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные проекта TRAC, который занимается сбором информации о просителях убежища в США. В то же время, количество принятых заявок об убежище падает третий год подряд и в прошлом году достигло минимума с 2016 года – 67.

Следует отметить, что пик одобренных заявок пришелся на 2022-2024 годы, когда в США хлынул поток украинцев, бегущих от войны. В эти годы администрация экс-президента Джо Байдена одобрила 849 заявок от украинцев (а больше всего – в 2023-м, 363) – это несколько больше, чем даже было одобрено за 10 предыдущих лет.

А вот за время полномасштабной войны процент отклоненных заявок от украинцев был традиционно низким. Но в прошлом году, когда власть в Белом доме сменилась, эта статистика стремительно выросла:

2022 – 9,79%;

– 2023 – 2,92%;

– 2024 – 16,81%;

2025 – 42,02%.

К тому же, соотношение от отклоненных к одобренным заявкам также стремительно возросло – с 0,06 в 2023-м до 0,67 в 2025-м. В 2023 году одобрили наибольший процент заявок – почти 95%. Кроме того, в этом году было зарегистрировано наибольшее количество заявок вообще – 389.

Украинцы бегут из США из-за Трампа

После изменения политики в отношении украинских беженцев в США им прекратили выдачу разрешений на работу. Но оказалось, что это бьет не только по украинцам, которым предоставили убежище, но и по локальным бизнесам.

Причина в том, что разрешения на работу для украинских гостей и их гостевые статусы фактически перестали продлевать. Волонтеры утверждают, что из-за этого украинцы каждые несколько недель уезжают из штатов Северная Дакота и Миннесота по одному и целыми семьями. Причем далеко не всегда они возвращаются в Украину, где все еще продолжается полномасштабная война, отдавая предпочтение мирным странам, в частности – Польше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа решила провести полный пересмотр почти 200 тысяч решений о предоставлении статуса беженца, принятых в период президентства Байдена, поскольку считает, что тогда приоритет отдавали скорости, а не проверке. Из-за этого планируются повторные собеседования, временная приостановка выдачи грин-карт и возможность лишения статуса тех, кто, по мнению ведомства, не соответствует критериям въезда.

