Путинских олигархов оставили без яхт и недвижимости: санкции "обезглавили" сотни трастов

Власти Лихтенштейн изучает возможность ужесточения контроля над десятками связанных с Россией трастов, которые остались без управляющими из-за угрозы попасть под санкции США. В результате россияне потеряли доступ к записанным на эти трасты яхтам, недвижимости и прочим активам.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. На сегодняшний день в этой стране действует порядка 20 тыс. трастов – они в основном используются богатыми людьми со всего мира в качестве налогового офшора.

После того, как США ввели санкции в отношении путинских олигархов Геннадия Тимченко и Владимира Потанина, директора других связанных с россиянами трастов фактически разбежались, перестав исполнять свои обязанности. Таким образом без руководства осталось 475 трастов.

Теперь новое правительство Лихтенштейна вводит централизованное управление брошенными трастами и планирует усилить надзор за ними. В результате:

Министерством юстиции начало процесс назначения новых руководителей для 350 трастов;

для 85 трастов назначить временных администраторов для ликвидации не удалось;

назначить временных администраторов для ликвидации не удалось; 40 трастов будут ликвидированы.

Вопреки официальной позиции США (президент Дональд Трамп заявлял о неготовности ужесточать санкции против России) такие действия предпринимаются в том числе под давлением Вашингтона, утверждают источники. В княжестве надеются таким образом добиться снижения импортных пошлин США – в апреле Трамп установил для этой страны 37% сборы вдобавок к базовой 10% ставке, которая коснулась для всех стран.

При этом подсанкционные бенефициары трастов не получили никаких активов, так как они фактически заморожены, а доступ к ним заблокирован. Имеются в виду оформленные на них разбросанные по всему миру яхты и недвижимость.

Отмечается также, что трастовая отрасль Лихтенштейна оценивается в 770 млрд франков (около $930 млрд). Таким образом, она является не только одним из основных источников финансового сектора страны, но и ее экономики в целом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что давление Конгресса США и Белого дома заставило Дональда Трампа серьезно задуматься о введении санкций против России на фоне ее последних атак на Украину. Новый пакет ограничений может включать санкции в банковском и энергетическом секторах. Также может быть утвержден законопроект о 500% пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть.

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