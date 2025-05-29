Трамп серьезно задумался о новых санкциях против России: в Reuters узнали план Вашингтона

Давление Конгресса США и Белого дома заставило президента Дональда Трампа серьезно задуматься о введении санкций против России на фоне ее последних атак на Украину. Новый пакет ограничений может включать санкции в банковском и энергетическом секторах. Также может быть утвержден законопроект о 500% пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть.

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Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в Вашингтоне. Окончательное решение, по их данным, ожидается в ближайшие недели – в зависимости от реакции России на предложения о прекращении огня.

"Трамп воздерживался от санкций в течение нескольких месяцев, полагая, что сможет договориться с Путиным о прекращении войны... Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией. Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности в отношениях с Москвой", – отмечает агентство.

При этом в последние дни, по словам источников, "разочарование Трампа в Путине" растет. По их словам, он серьезно рассматривает вопрос о введении санкций после того, как Россия активизировала удары по Украине.

Отмечается, что пока Трамп размышляет, официальные лица США подготовили для РФ новые экономические ограничения, включая банковские и энергетические меры. Источники говорят, что санкционный пакет готов к реализации "на основании распоряжения Трампа".

"Один из вариантов заключается в том, чтобы президент одобрил или, по крайней мере, не препятствовал законопроекту, внесенному сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем", – говорится в сообщении. Речь идет об инициативе введения 500% пошлин на товары, импортируемые из стран, которые покупают нефть у РФ.

Тем временем, напоминает агентство, Европейский Союз уже усиливает санкции против России. Принятый в мае 17-й пакет ограничений затронул более 130 юридических и физических лиц, включая крупную нефтяную компанию "Сургутнефтегаз". Также уже началась разработка 18-го санкционного пакета.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом рынок ставок не верит в то, что Трамп в скором времени реализует свои угрозы и инициирует введение дополнительных санкций против России. Вероятность, что новые ограничения появятся до 1 июня, оценивают всего в 16%.

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