Путинские олигархи Фридман и Авен добиваются отмены санкций: какой способ нашли

Российские миллиардеры продолжают избавляться от долей в крупнейших компаниях в попытке избавиться от наложенных на них международных санкций. Последними из них стали сооснователи частного инвестиционно-финансового консоциума "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен.

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Как сообщает Financial Times, Фридман и Авен продали своих долей в Альфа-банке и компании "Альфастрахование". Сделка по продаже завершилась в 2024 году в рамках договоренности, заключенной годом ранее.

Покупателем стал миноритарный акционер "Альфа-групп" Андрей Косогов. Из-за санкций он выкупил доли четырех своих более крупных партнеров, включая 45% акций банка и 42% акций страховщика, которые принадлежали Фридману и Авену. В результате сделки обе компании были оценены в 240 млрд руб.

Доли двух других партнеров, Германа Хана и Алексея Кузьмичева Косорогов купил в 2022 году. Таким образом, он тал является крупнейшим акционером Альфа-банка и инвестиционного конгломерата LetterOne, созданного партнерами по "Альфе" в Великобритании после продажи "Роснефти" своей доли в нефтяной компании ТНК-ВР.

Фридман и Авен добиваются снятия с них санкций Евросоюза и Великобритании. В прошлом году суд ЕС отменил часть санкций, постановив, что блок не представил достаточно доказательств причастности Фридмана и Авена к попыткам российских властей подорвать суверенитет Украины. Однако другие санкции продолжают действовать: в них обосновывается статус миллиардеров как "ведущих бизнесменов... вовлеченных в экономический сектор, который является существенным источником дохода" для Кремля.

Также OBOZ.UA сообщал, что Михаил Фридман подал иск в Гонконгский арбитражный центр против Люксембурга, требуя 16 миллиардов долларов компенсации за замороженные активы, которые, по его мнению, были незаконно экспроприированы из-за санкций ЕС. Фридман утверждает, что эти действия нарушают инвестиционный договор 1989 года и рассматривает дальнейшее обращение в международные судебные инстанции.

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