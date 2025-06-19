Путин загнал Россию в тупик: Кремль потерял выгоду от высоких цен на нефть

Война Израиля и Ирана вызвала резкое повышение цен на нефть – не обошло это и российскую нефть сорта Urals. С 13 июня она стоит больше установленного "Большой семеркой" порога $60 за баррель. Впрочем, из-за укрепления рубля это не принесло России ожидаемой выгоды.

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Ссылаясь на данные Argus Media, Bloomberg сообщает, что 13 июня (когда начался ирано-израильский конфликт) котировки Urals отыграли почти 10% своих потерь, которые этот сорт нефти понес с начала года. Однако, российские экспортеры заработали с каждого проданного за границу барреля лишь 4957 рублей – это почти на 30% меньше показателей к началу 2025 года.

Таким образом, в отличие от других партнеров по ОПЕК+, например, Саудовской Аравии, валюта которой привязана к доллару, Россия, оказалась в невыгодном положении. Рост рубля оставляет РФ, бюджет которой примерно на треть состоит из нефтегазовых доходов, с меньшим количеством денег для финансирования расходов, в частности на войну против Украины.

Согласно расчетам Центрального банка РФ, российская валюта выросла почти на 23% – до 78,72 рублей за доллар. Этому способствовали два главных фактора:

оптимизм относительно вероятного потепления политики в отношениях с США;

удержание Банком России ключевой процентной ставки вблизи исторических максимумов.

По словам аналитиков, возвращение российской валюты к минимумам прошлого года сейчас маловероятно – курс может упасть до 90-100 рублей за доллар только при условии повторного падения цен на сырьевые товары и ускорения инфляции. "Внешние факторы, включая высокие процентные ставки и рост цен на нефть, препятствуют резкому падению", – отмечают в Freedom Finance Global.

Доходы России от нефти упали до минимума

В апреле 2025 года доходы России от экспорта нефти упали до 13,2 млрд долларов – это минимум с 2023 года. Слабый глобальный спрос, падение цен и геополитическая неопределенность сработали вместе, нанося удар по одной из ключевых статей доходов Кремля.

Цена российской сырой нефти в апреле упала до средневзвешенных 55,6 доллара за баррель. Это не просто ниже среднего уровня последних месяцев – это ниже установленного "ценового потолка" стран G7, то есть Россия продает нефть в условиях ограниченной прибыли. И хотя экспорт не уменьшился, он даже несколько вырос до 7,55 млн баррелей в сутки – общая выручка все равно обвалилась.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мае экспорт российской сырой нефти немного упал. При этом отследить реальные объемы импорта становится все труднее – все больше танкеров выключают системы слежения или намеренно вводят в заблуждение относительно своего местонахождения.

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