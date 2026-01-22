Активы РФ будут оставаться замороженными до конца войны: почему их не будут конфисковывать

Замороженные российские активы в Европейском Союзе (ЕС) останутся обездвиженными до завершения войны, а их дальнейшую судьбу будут решать только после подписания мирного соглашения. Европа не конфискует эти средства сейчас, считая это нарушением международного права и опасным прецедентом.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на Украинском завтраке в Давосе. По словам бельгийского премьера, российские активы, в частности средства Центрального банка РФ, юридически не являются конфискованными.

Они обездвижены, то есть временно недоступны для России, но формально остаются ее собственностью. Такой подход, подчеркнул де Вевер, продиктован необходимостью соблюдения международного права. Он подчеркнул, что Европа не находится в состоянии войны с Россией, а значит не может действовать вне правовых рамок. По его убеждению, прямое изъятие средств другого государства стало бы "актом войны" и создало бы опасный прецедент для всей глобальной финансовой системы.

Премьер Бельгии обратил внимание на исторический контекст, отметив, что даже во время Второй мировой войны обездвиженные государственные активы не конфисковывались. По его мнению, первая в истории конфискация средств центрального банка суверенного государства могла бы иметь далеко идущие последствия, как политические, так и юридические.

Именно этот фактор, по словам де Вевера, сдерживает ЕС от более радикальных решений, несмотря на масштабные разрушения в Украине и очевидную ответственность России за войну. В то же время бельгийский премьер не скрывает своей личной позиции. Он заявил, что если бы решение зависело исключительно от него, каждый евро из этих средств пошел бы на восстановление и поддержку Украины. Де Вевер признался, что ему было бы очень обидно видеть возвращение даже символической части этих денег в Москву.

Однако, по его словам, личные убеждения не могут преобладать над международным правом. Именно поэтому вопрос активов откладывается до момента политического урегулирования войны. До завершения боевых действий Европейский Союз, по словам де Вевера, будет продолжать финансировать военные усилия Украины.

Одним из компромиссных вариантов стало использование доходов от замороженных активов, а не самих средств. Именно на этой базе ЕС планировал сформировать репарационный кредит для Украины на сумму до 140 миллиардов евро. Ключевую роль в этой истории играет Бельгия. Более половины замороженных в Евросоюзе активов Центрального банка РФ хранится в бельгийском финансовом учреждении Euroclear.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 февраля Евросоюз еще сильнее снизит предельную стоимость российской нефти – с $47,6 до $44,1 за баррель. Все контракты, заключенные до этого срока, должны будут завершены не позднее 16 апреля 2026 года.

