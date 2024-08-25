Путин окажется перед огромными вызовами: что для этого должна сделать Индия

Владимир Зеленский заявил, что остановка Индией импорта нефти из России может поставить Путина перед серьезными вызовами. Президент призвал Индию пересмотреть свои торговые отношения с Россией, чтобы снизить ее способность продолжать агрессию против Украины.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, опубликованном 25 августа. По словам Зеленского, если Индия остановит импорт российских энергоресурсов, это поставит президента России Владимира Путина перед "огромными вызовами" и серьезно усложнит его способность финансировать войну против Украины.

Открытость российского экспорта в Индию создает серьезные возможности для экономической устойчивости России, а также поддерживает ее военные амбиции. Зеленский подчеркнул, что российская экономика сейчас фактически превращена в экономику войны, где приоритетом являются военные расходы, а не нужды граждан. Именно благодаря торговле нефтью с Индией Россия продолжает получать миллиарды долларов, которые Путин использует для финансирования войны.

"У вас (Индии) есть влияние на российскую экономику сегодня. У вас он есть, это правда, потому что многие экспортные возможности для России сейчас закрыты, но Индия открыта. Мы говорили об этом с господином премьер-министром (Нарендрой Моди)". , и, конечно, сегодня это (экспорт) помогает российской армии", – заявил Зеленский. Он также отметил, что продажа энергоресурсов в Индию позволяет России получать значительные финансовые поступления, направляемые в поддержку войны.

Президент Украины подчеркнул, что если российское общество ощутит на себе негативные последствия экономической ситуации, вызванной войной, это может изменить их позицию по продолжению конфликта. Однако он также отметил, что россияне не в полной мере осознают ситуацию из-за жесткого контроля информации, осуществляемого Путиным через медиа и социальные сети.

"Если вы (Индия) остановите импорт нефти, Путин тогда предстанет перед огромными вызовами ", – подчеркнул Зеленский, намекая на то, что этот шаг может стать решающим в борьбе против российской агрессии. Президент Украины призвал Индию и другие страны, продолжающие торговлю с Россией, пересмотреть свои позиции, понимая, что их действия могут влиять на продолжительность и интенсивность войны.

Таким образом, индийское правительство может существенно повлиять на ситуацию, поскольку остановка импорта нефти в Индию может стать важным элементом давления на Россию. Зеленский отметил, что украинская и индийская стороны готовы работать над альтернативными путями сотрудничества, чтобы снизить зависимость Индии от российских энергоресурсов. Это интервью стало очередным шагом в дипломатических усилиях Украины, направленных на усиление международного давления на Россию из-за экономических санкций и ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последнюю неделю цены на нефть достигли самого низкого уровня с начала 2024 года. Падение происходит из-за опасений инвесторов, что спрос на черное золото просядет на фоне нелестной оценки уровня занятости в США.

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