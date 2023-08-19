Путин обрек Россию: в ЕС уже нашли замену ее газу

Россия за полтора года лишилась главного рынка сбыта. В ЕС уже нашли ей замену, при этом президент РФ Владимир Путин фактически обрек экономику своей страны.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Газпром" в 2021-м поставил в Европу 177,3 млрд кубометров газа, из них 135,7 млрд – страны западной Европы (в первую очередь ЕС). В 2022-м в Европу продали 174,3 млрд. В 2023-м экспорт в Европу составит 26-27 млрд кубометров, говорится в оценках экспертов российского Проектного центра по энергопереходу "Сколтеха". То есть падение за несколько лет составит 85%.

Сейчас поставки газа продолжаются в первую очередь через Украину, также работает "Турецкий поток". В Европе от газа агрессора все еще зависит Словакия, Венгрия, Австрия. Газ также покупают Греция, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцоговина. Украина сохраняет транзит газа, выполняя договор, который действует до конца 2024-го. Украина не может отказаться от транзита, так как это:

создаст проблемы, в том числе, странам ЕС;

лишит возможности использовать "виртуальный реверс";

лишит миллиардов евро доходов.

Контракт закончится в конце 2024-го и тогда экспорт газа в Европу может вовсе остановиться. Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, отмечает: для России такая потеря при общших масштабах будет не настолько существенной. "Они уже потеряли 90%. И если отказаться от поставок в остальные страны, это серьезно ситуацию не изменит", – отмечает эксперт.

Россия пытается заменить поставки газа и сейчас единственный крупный покупатель – Китай – покупает газ с большими скидками. Но проблема заключается в том, что поставки быстро увеличить невозможно. Пропускная возможность ограничена. Падение доходов РФ из-за сокращения поставок газа уже происходит.

Россия будет пытаться увеличить внутренне потребление (часть регионов до сих пор не газифицирована). Однако цены на внутреннем рынке ниже, поэтому это не позволит сохранить прежнюю прибыль.

К примеру, чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год снизилась на 41% - до 1,226 трлн рублей (13,1 млрд долларов) с 2,093 трлн рублей (22,37 млрд долларов) в 2021 году. При этом выручка (все деньги, которые получит за проданный газ компания без учета расходов на добычу, транспортировку) от поставок в Европу в 2023-м упадет в четыре раза до 30 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сама Украина не будет договариваться с Россией о продлении транзита газа. По словам министра энергетики, в этом не будет необходимости.