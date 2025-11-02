Прокуратура не смогла отобрать землю Фисталя: КГГА оставляет участок за компанией

Хозяйственный суд Киева отказал прокуратуре в иске о возвращении земли на Подоле, которую арендует ООО "Днепр-2002". Суд установил, что КГГА и прокуратура не предоставили достаточных доказательств принадлежности участка к коммунальной собственности, поэтому требования остались без удовлетворения.

Об этом свидетельствует решение суда, которое было принято 15 октября 2025 года и обнародовано в Едином реестре судебных решений. Речь идет об участке на ул. Кирилловской, 13-Е (Подольский район, кадастровый номер 8000000000:85:321:0004).

До 2020 года право собственности на нежилое здание площадью 416 кв. м, расположенное на этом участке, принадлежало ООО "Олси", которое впоследствии передало его в собственность "Днепр-2002". В 2023 году Киевский городской совет передал ООО "Олси" землю в аренду для строительства и обслуживания административных и офисных зданий, используемых для предпринимательской деятельности. В дальнейшем участок арендует "Днепр-2002".

Прокуратура утверждала, что Киевсовет нарушил законодательство при принятии решения о передаче земли в аренду. По мнению представителей государственного ведомства, арендатор должен был вернуть землю государству из-за нарушения процедуры передачи.

Кроме того, прокуратура обращала внимание на то, что участок якобы входит в памятник ландшафта и истории местного значения. Впрочем, суд выяснил, что законодательство Украины не содержит определения "памятник ландшафта и истории", а сам участок не внесен в Госреестр недвижимых памятников страны.

Суд установил, что прокуратура и представители КГГА не смогли подтвердить принадлежность участка к коммунальной собственности, что стало одним из ключевых аргументов в отказе иска. Судья Людмила Пукшин подчеркнула, что регулирование земельных отношений в этом случае не входит в компетенцию КГГА, и поэтому требования прокуратуры остались без удовлетворения.

Владельцем компании через ООО "Допомога-И" является Герман Фисталь. Напомним, недавно НАБУ разоблачило группировку Фисталя в завышении цен на медицинское оборудование в государственных закупках на сумму 231 млн грн. Отмечается, что это решение суда не влияет на расследование коррупционных дел, связанных с бизнесом Фисталя. Отказ суда в удовлетворении иска прокуратуры означает, что ООО "Днепр-2002" оставляет за собой право арендовать участок на Подоле, а вопрос возврата этой земли государству не будет реализован в рамках данного производства.

