В Киеве экс-патрульный полицейский за $10 тыс. обещал мужчине трудоустройство ради брони. Подробности и фото

В Киеве разоблачили бывшего патрульного полицейского, который, по информации следствия, обещал трудоустроить мужчину в военный институт ради бронирования. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Как установили правоохранители, 31-летний бывший сотрудник управления патрульной полиции обещал знакомому за деньги устроить его на работу в один из военных институтов. Он утверждал, что там его забронируют.

Свои услуги мужчина оценил в 10 тысяч долларов и объяснял, что как бывший правоохранитель имеет нужные знакомства. Злоумышленника задержали во время получения "вознаграждения".

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды", – уточнили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали военнослужащего, который, по информации следствия, организовывал нелегальную переправку уклонистов в Румынию. Стоимость "услуг" составляла 9200 долларов США.

