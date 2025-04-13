Производство Deep Strike дронов в Украине выросло в 22 раза

В прошлом году, по сравнению с 2022 годом, оборонно-промышленный комплекс Украины увеличил производство Deep Strike дронов в 22 раза. "Дип страйками" называется класс ударных дронов, которые способны работать на очень большом расстоянии – это сотни километров.

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Об этом на брифинге "Украинское оружие 2024" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Он добавил, что в этом году наши оружейники сделают 30 тысяч таких беспилотников.

"О Deep Strike – мы выросли в 22 раза в прошлом году. На этот год в "Плане устойчивости", который был презентован в Верховной Раде, есть задача изготовить 30 тысяч в течение года. Сейчас мы находимся в графике производства. Это показатель будет достигнут", – заверил он.

Наземных роботизированных комплексов в Украине произведено в 15 раз больше, чем в 2023 году. По словам Сметанина, "мы должны обеспечить роботизацию наших войск".

Менее дорогостоящих FPV-дронов Украина за прошлый год сделала 2,2 млн. единиц, сообщил министр. В этом году украинские производители еще больше увеличили объемы производства.

"Мы можем сейчас произвести около 10 млн FPV-дронов. Самое главное здесь не рост, а локализация компонентов, которые на сегодняшний день уже производятся на территории Украины", – отметил Сметанин.

В целом, по указанной сфере производства в прошлом году в Украине появилось 324 новых дронов, прошедших кодификацию.

Также министр рассказал, что производство средств РЭБ в Украине выросло в 340 раз в 2024 году.

По словам Сметанина, на сегодняшний день Украина загружена по производству примерно на 50%, но "при необходимости военных мы можем еще дополнительно увеличить объемы производства".

На сегодняшний день в ОПК страны более 300 тысяч человек так или иначе привлечены к проектированию, модернизации, производству и ремонту военной техники.

"Имеем возможность на конец года достичь объемов производства вооружения и военной техники внутри Украины на 35 миллиардов долларов", – заявил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинский ОПК существенно увеличил производство ракетных систем. Только в течение 2024 года производство крылатых ракет выросло в 8 раз по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что в Украине продолжаются испытания "Длинного Нептуна", способного поражать цели на расстоянии 1000 км. Примечательно, что ракета уже прошла успешное боевое применение.

Ранее Украина разработала недорогую крылатую ракету "Трембита" и активно работает над ее дальнобойной усовершенствованной версией, которая сможет долететь до Москвы. Помимо стоимости, преимуществам новой ракеты относится ее способность летать на низкой высоте, что поможет избегать вражеской противоракетной обороны.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, наши оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточятся на усовершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону врага. Для этого требуются дополнительные контракты, финансирование и инвестиции.

Также напомним, что в Украине выпустили первую партию FPV-дронов, которые на 100% состоят из отечественных компонентов. Стоимость одного беспилотника составляет около 30 тысяч. гривен.

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