В Украине выпустили первую партию FPV-дронов на 100% из украинских компонентов

В Украине выпустили первую партию FPV-дронов, которые на 100% состоят из отечественных компонентов. Стоимость одного беспилотника составляет около 30 тысяч. гривен.

Видео дня

Об этом сообщают СМИ. Благодаря украинским комплектующим БПЛА удалось удешевить до уровня подобных моделей из китайских компонентов.

Первую серийную партию представил один из крупнейших производителей FPV-дронов Vyriy Drone. Беспилотники изготовили по заказу "Армии дронов".

По словам представителя, часть компонентов компания производит самостоятельно, часть – украинские подрядчики.

Таким образом, производитель может самостоятельно локализовать производство рам, плат инициации, полетных контроллеров и систем радиоуправления. При этом видеопередатчики изготовлены украинской компанией DEC-1, двигатели – ООО "Реалголд", а камеры – Odd Systems.

Использование украинских комплектующих для FPV-дронов позволяет сохранить больше финансов в стране, улучшает контроль качества компонентов, уменьшает логистическое место и делает Украину независимее китайских поставщиков.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, украинские оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточятся на усовершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону врага. Для этого требуются дополнительные контракты, финансирование и инвестиции.

Как сообщал OBOZ.UA, разведка Британии оценила последствия массированного удара украинскими дронами по РФ в 2025 году. Российские СМИ почти не освещали эту атаку, что, вероятно, свидетельствует о беспокойстве среди российской верхушки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!