Производители переписали цены на основные продукты: сколько теперь будут платить украинцы

В Украине выросли цены на молочные продукты. Однако цены изменились незначительным образом – на 0,2-5% за месяц, хотя за год стоимость некоторых позиций изменилась на 33-37%. Наиболее заметно подорожал сыр.

Видео дня

Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. При этом он подчеркнул, что в стране снижаются закупочные цены на молоко-сырье, а на рынке даже накопились его излишки.

Однако цены на отечественные сыры сдерживает увеличение предложения и потребления импортных сыров на внутреннем рынке, доля которых достигла 47%. Сейчас в Украине установились такие средние цены на молочные продукты:

Сыр кисломолочный 9% - 287,19 грн/кг: Изменение за месяц: +6,45 грн (+2%);

Изменение за год: +62,89 грн (+28%). Сыр Украинский 50% - 579,62 грн/кг: Изменение за месяц: +27,64 грн (+5%);

Изменение за год: +135,89 грн (+31%). Сыр Маасдам 45% - 688,23 грн/кг: Изменение за месяц: +32,59 грн (+5%);

Изменение за год: +141,47 грн (+26%). Йогурт ложковый 1,6%-2,8% - 160,70 грн/кг: Изменение за месяц: +2,54 грн (+2%);

Изменение за год: +31,96 грн (+25%). Молоко пастеризованное в бутылке 2,5%-2,6% - 63,61 грн/кг: Изменение за месяц: +1,17 грн (+2%);

Изменение за год: +10,77 грн (+20%). Моцарелла 45% - 591,55 грн/кг: Изменение за месяц: +13,80 грн (+2%);

Изменение за год: +159,82 грн (+37%). Сыр Голландский 45% - 577,87 грн/кг: Изменение за месяц: +6,92 грн (+1%);

Изменение за год: +133,20 грн (+30%). Кефир 2,5% в пленке - 55,17 грн/кг: Изменение за месяц: +43 коп. (+1%);

Изменение за год: +9,05 грн (+20%). Сметана 15% в пленке - 143,19 грн/кг: Изменение за месяц: +2,04 грн (+1%);

Изменение за год: +29,06 грн (+25%). Сметана 15% в стаканах - 187,09 грн/кг: Изменение за месяц: +32 коп. (+0,2%);

Изменение за год: +46,43 грн (+33%).

Аналитик напомнил, что в июне Еврокомиссия возобновила пошлины и квоты на украинскую аграрную продукцию, в которые могут не вписаться отечественные экспортеры сливочного масла, сухого обезжиренного молока и сгущенного молока. Поэтому накопление излишков нереализованной продукции может давить на закупочные цены и влиять на цены молочной продукции.

В то же время в мае объемы производства молока-сырья прошли свой пик, поэтому с июня ожидается сокращение объемов надоя (преимущественно из-за снижения лактации у коров из-за повышения температуры воздуха). Кроме того, из-за жары у фермеров могут вырасти расходы на электроэнергию, что также имеет влияние на цену "молочки".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине назревает критический дефицит ржи, что неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб до рекордных 40-50 грн за буханку. Из-за полного отсутствия внутреннего производства в 2025-2026 годах хлебопекари вынуждены будут закупать дорогостоящее импортное сырье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!