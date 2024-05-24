Производители боеприпасов в Украине смогут получать 25% прибыли: зачем Кабмин обновил правила

В Украине подняли норму рентабельности при производстве боеприпасов до 25%. Это позволит привлечь больше инвесторов к производству оружия в Украине, что поможет предприятиям расширить и модернизировать свои линии.

Такое решение принял Кабинет министров на заседании 24 мая. Как отметил глава правительства Денис Шмыгаль, использование аналогичного механизма в сфере производства дронов позволило за год нарастить их выпуск в 100 раз.

"За последние два года мы существенно нарастили изготовление собственного оружия. Среди самых успешных кейсов – революция в сфере производства разных типов дронов. Одним из факторов успеха стало привлечение частных изготовителей. Мы установили для них норму рентабельности на уровне 25%, и в итоге производство дронов у нас за год выросло в 100 раз. Сегодня правительство утвердило постановление, устанавливающее тот же уровень доходности для отечественных производителей боеприпасов", – отметил Шмыгаль.

По его словам, решение позволит производителям расширить и модернизировать свои линии. "Ожидаем также увидеть новые компании и новые инвестиции", – резюмировал премьер-министр.

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения внесены в Порядок реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов. Документ дополнен новыми положениями:

установление уровня прибыльности исполнителей государственных контрактов (договоров) на изготовление и снабжение боеприпасов частной формы собственности в составе цены, на уровне не более 25% производственной себестоимости таких товаров;

предоставление возможности в отдельных случаях осуществлять прием изготовленных боеприпасов без привлечения представительств государственных заказчиков в сфере обороны.

К слову, в 2024 году депутаты Верховной Рада приняли в целом законопроект о включении прибыли предприятий, работающих на обеспечение нужд безопасности и обороны, в цену поставленных товаров и услуг. Это устранило юридическую неточность, которая позволяла государственным аудиторам составлять акты на производителей оружия за то, что их прибыль является убытками для страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее немецкая компания Rheinmetall основала совместное предприятие с украинским партнером по обслуживанию и ремонту танков в Украине. В феврале 2024 года было заявлено, что в Мюнхене был подписан меморандум о производстве боеприпасов Rheinmetall в Украине.

После этого глава концерна Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре завода. Они будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие.

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