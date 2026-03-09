Производили сталь для россиян и платили налоги Кремлю: разоблачены украинцы, которые запустили бизнес на оккупированной Донетчине

В Украине разоблачили группу лиц, которые организовали работу предприятия на временно оккупированной Донетчине, перерегистрировали его по российскому законодательству и платили налоги в бюджет РФ. По данным следствия, компания поставляла продукцию российским структурам и фактически работала на экономику государства-агрессора, а двум фигурантам уже сообщено о подозрении в пособничестве РФ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины. По материалам следствия, после начала оккупации предприятие сначала перерегистрировали в соответствии с так называемым законодательством "ДНР", а позже по нормам российского права.

После этого компания фактически интегрировалась в экономическую систему России и начала работать с российскими государственными предприятиями. Предприятие поставляло стальную продукцию для российских структур, действовавших на оккупированной территории, а также платило налоги и другие обязательные платежи в бюджет России.

По данным правоохранителей, организатором схемы стал гражданин Украины. Он привлек к деятельности сообщника и назначил его директором предприятия "Фирма Вы-Ва". Сам директор находился непосредственно в Донецке и руководил ежедневной работой компании. В то же время организатор контролировал деятельность предприятия дистанционно, находясь на подконтрольной Украине территории.

Таким образом, фактическое управление предприятием осуществлялось через распределение ролей – один руководил производственными процессами на оккупированной территории, другой координировал работу и принимал стратегические решения. Следствие установило, что в 2024-2025 годах предприятие полностью действовало в правовом поле России.

Компания платила налоги через российское казначейство и Федеральную налоговую службу, а финансовые операции проводила через государственный российский банк "Промсвязьбанк". Кроме этого, предприятие сотрудничало с предприятием "ГУП ДНР "Винтер", которое было создано оккупационными властями на захваченной территории.

По данным следствия, за этот период в бюджет России было перечислено более 1,6 миллиона российских рублей налогов и других платежей. Правоохранители также установили, что часть работников предприятия участвовала в боевых действиях против Украины. Для таких сотрудников организовывали дополнительные денежные выплаты. Это, по версии следствия, свидетельствует о прямом содействии деятельности, связанной с войной против Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в Днепре и Днепропетровской области. Следственные действия прошли по местам жительства подозреваемых, а также в их офисных и складских помещениях. Во время обысков изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие материалы, которые, по данным следствия, подтверждают причастность подозреваемых к организации незаконной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили схему присвоения горючего для ВСУ. Организатором, по данным следствия, был начальник отдела в управлении оценки соответствия тылового имущества Минобороны. Он мог привлечь к преступлению начальника одного из отделов Генштаба ВСУ и начальника службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей.

