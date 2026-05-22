'Произошла законодательная ошибка': Венгрия возобновляет запрет на ввоз продуктов из Украины

Правительство Венгрии приняло новое решение о запрете импорта из Украины сельскохозяйственной продукции. Об этом 22 мая сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он также добавил, что соответствующее постановление уже опубликовано в официальном правительственном издании "Венгерский вестник".

Видео дня

Никаких подробностей такого решения Петер Мадьяр не привел. В свою очередь венгерские масс-медиа цитируют чиновников, которые утверждают, что запрет на украинский импорт был отменен "из-за законодательной ошибки".

"Правительство отзывает заявление о выходе Венгрии из Международного уголовного суда и вновь запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины", – довольно лаконично сообщил Петер Мадьяр.

Законодательная ошибка

Венгрия, Польша и Словакия ввели односторонние торговые ограничения на ряд украинских товаров еще в 2023 году – между прочим, вопреки законодательству ЕС. Более того, такие антиукраинские санкции указанные страны сохраняли, несмотря на неоднократные предупреждения Европейской Комиссии.

Но венгерские ограничения были прекращены сразу после того, как в стране начали действовать новое правительство и новый премьер, представитель ранее оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

"Запрет украинского импорта был отменен из-за законодательной ошибки", – цитируют венгерские СМИ представителя нового правительства страны, который добавил, что кабинет министров Петера Мадьяра "принял срочные меры" для восстановления запрета.

Министр сельского хозяйства Сабольч Бона также говорит о "законодательной ошибке", в которой, по его словам, виновато предыдущее правительство и бывшая правящая партия "Фидес".

Последние, формируя запрет, связали его со специальными положениями чрезвычайного положения в стране. После окончания этого чрезвычайного положения эти ограничения "не были автоматически закреплены в законе", что новый министр и назвал "законодательной ошибкой" предшественников.

"Защита венгерских продуктов питания, венгерской земли и венгерских фермеров соответствует национальным интересам. Регламент, который сейчас разрабатывается, должен охватывать запрет на ввоз из Украины мясных продуктов (говядину, свинину, баранину и птицу), замороженных овощей и зерновых", – заявил он.

Украинско-венгерские отношения

Петер Мадьяр ранее неоднократно заявлял, что Украина является жертвой российской агрессии и имеет полное право защищать свою территориальную целостность всеми имеющимися средствами. Независимость и границы Украины были гарантированы международными договоренностями, в частности Будапештским меморандумом.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что Будапешт также будет проявлять конструктивный подход к отношениям с Киевом. Также глава государства добавил, что не против "в любой момент" встретиться с Мадьяром.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава государства провел рабочую встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой стороны определили ключевые внешнеполитические приоритеты на ближайшие месяцы. В фокусе – отношения с Венгрией, продвижение переговоров о вступлении в ЕС и дипломатические шаги в отношении ряда международных партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!