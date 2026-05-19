Перезапуск отношений с Венгрией, переговоры о вступлении в ЕС и не только: Зеленский обсудил с Сибигой ключевые задачи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой стороны определили ключевые внешнеполитические приоритеты на ближайшие месяцы. В фокусе – отношения с Венгрией, продвижение переговоров о вступлении в ЕС и дипломатические шаги по ряду международных партнеров.

Отдельно обсуждались и закрытые дипломатические направления, связанные с будущим завершением войны. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Вместе с Андреем Сибигой обновили наши европейские внешнеполитические задачи на время мая – июня. На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты", – отметил Зеленский.

Отдельное внимание во время встречи уделили евроинтеграционному процессу. Речь шла о работе с европейскими институтами для открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

В Киеве отмечают, что Украина уже выполнила необходимые базовые шаги, и теперь ожидают более четкого и прогнозируемого графика со стороны европейских партнеров.

Андрей Сибига также проинформировал о контактах с министром иностранных дел Грузии.

"Мы стремимся нормализации отношений и сотрудничества на основе взаимного уважения и взаимного усиления и готовы делать шаги навстречу", – отметил Зеленский.

Отдельно стороны обсудили коммуникацию с партнерами относительно возможных переговоров о завершении войны. Часть этих наработок, по словам Зеленского, пока не является публичной, однако Украина ожидает более активной роли Европы в этом процессе.

"Пока эти задачи непубличные. Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские. Слава Украине!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая в Будапеште состоялось учредительное заседание парламента, а Виктор Орбан официально передал полномочия премьера Венгрии Петеру Мадьяру. Последний уже выбрал состав своего правительства.

Ранее Мадьяр запланировал личную встречу с Зеленским. Для этого венгерский лидер может приехать в украинский город Берегово на Закарпатье, а сама встреча, возможно, состоится летом.

Президент отмечал, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что соседняя страна также будет проявлять конструктивный подход. Зеленский сообщал, что не против "в любой момент" встретиться с Мадьяром.

