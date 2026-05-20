"Является жертвой": Мадьяр заявил, что Украина имеет право защищать свой суверенитет всеми доступными средствами. Видео

Украина является жертвой российской агрессии и имеет полное право защищать свою территориальную целостность всеми имеющимися средствами. Независимость и границы Украины были гарантированы международными договоренностями, в частности Будапештским меморандумом.

Об этом лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил во время брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Политик также призвал к достижению справедливого и длительного мира в Украине.

"Украина является жертвой, и она имеет все права, чтобы защищать всеми средствами, которые имеет, свой суверенитет и территориальную целостность. Хочу обратить внимание, что независимость и территориальная целостность Украины были гарантированы Будапештским меморандумом", – заявил Петер Мадьяр.

Война уже унесла сотни тысяч жизней как среди военных, так и среди гражданских. Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы достичь не временного прекращения боевых действий, а стабильного мира с реальными гарантиями безопасности.

Отдельно политик отметил право суверенных государств самостоятельно определять собственный внешнеполитический курс и принимать решения относительно своего будущего.

Напоминаем, что Украина не согласится ни на какие предложения ценой своей территориальной целостности или суверенитета. Единственный способ ускорить мирные переговоры – создавать давление на Россию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой стороны определили ключевые внешнеполитические приоритеты на ближайшие месяцы. В фокусе – отношения с Венгрией, продвижение переговоров о вступлении в ЕС и дипломатические шаги в отношении ряда международных партнеров.

