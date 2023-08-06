Программисты больше не нужны? Для кого есть работа на рынке IT в Украине

В Украине на фоне падения IT-сектора среди специалистов, которым приходится искать работу оказались программисты, которые ранее представляли одну их наиболее востребованных профессий. При этом остаются и айти-специалисты, спрос на которых постоянно растет.

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"Среди вакансий, наиболее выросших в IT-секторе за последний год, – не программисты, не продакт-менеджеры, а SEO-менеджеры, HR-менеджеры, маркетологи и т.д.", – рассказала эксперт в сфере рынка труда Татьяна Пашкина в эфире "Громадського".

То есть работодатели ищут тех, кто способен продвигать уже готовый продукт. А специалисты, необходимые для его создания, пока отходят на второй план.

Такая ситуация наблюдается не только в Украине, но и по всему миру, однако в нашей стране большое влияние оказала война. До полномасштабного вторжения РФ рынок труда состоял из более чем 15 млн человек.

"А сейчас у нас миграция, внутриперемещенные лица, среди которых много безработных. Есть ситуация с украинцами, которые выехали за границу и, соответственно, не могут откликаться на украинские вакансии. И у нас есть люди, которые защищают нашу Родину. Они тоже были гражданскими лицами и имели определенные профессии и закрывали собой определенные вакансии", – отметила Пашкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом-2023 в Украине изменилась ситуация на рынке труда. Так, ситуация с поиском рабочих значительно ухудшилась. Количество вакансий выросло по всем регионам, а желающих работать не стало больше.

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