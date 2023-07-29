В Украине ситуация на рынке труда кардинально изменилась: такого еще никогда не было

В Украине кардинально изменилась ситуация на рынке труда. Количество вакансий растет, в то время как число тех, кто ищет работу, не увеличивается. В результате на рынке возник дефицит кадров.

Видео дня

Наталья Слинько, операционный директор компании GRC, рассказывает OBOZREVATEL: ситуация с поиском рабочих значительно ухудшилась. Количество вакансий выросло по всем регионам, а желающих работать не стало больше.

"У нас большие проблемы с рабочими специалистами. Не комплектуются целые цеха, не выпускается продукция. На втором месте – профессиональные специалисты, имеющие 5-6 лет опыта в разных сферах: это и маркетинг, и финансы. Спрос на таких специалистов высок, и их тоже трудно найти", – рассказывает эксперт.

И хотя часть работодателей надеется, что после победы в войне и демобилизации мужчин вакансии будут закрыты, Слинько уверена, что проблема будет сохраняться в течение многих лет. "Я общалась и с ветеранскими организациями. Надеяться, что мужчины после войны вернутся на свои же рабочие места, не стоит. Большая часть не вернется. Будет структурная безработица", – говорит операционный директор GRC.

Аналитики work.ua отмечают: количество вакансий растет ежемесячно, в июне оно увеличилось на 4% (до 93,8 тысячи). До этого, в марте, апреле и мае, рост происходил на 11%, 14% и 9% соответственно. Больше всего вакансий традиционно в Киеве (около трети от общего количества). Далее – Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!