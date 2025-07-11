Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

С начала недели стоимость бензина на украинских АЗС выросла на 6 коп. – 11 июля крупные сети продают его в среднем по 59,01 грн/л. В целом же сложившаяся ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

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Как рассказали аналитики delo.ua, до конца текущей недели (заканчивается 13 июля) заметных изменений в стоимости топлива происходить не должно. Ведь несмотря на наличествующий на рынке "определенный дефицит качественного бензина", предложений от мини-НПЗ достаточно.

"На фоне этого ожидаются колебания на оптовом рынке, которые не отразятся на розничном рынке. Так что цены на бензин на АЗС будут оставаться преимущественно неизменными", – отмечали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 11 июля крупные сети разливают бензин по 54,5-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л. А также БРСМ-Нафта – 54,52 грн/л.

На АЗС можно получить поддельное топливо

В то же время, в Украине нередки случаи, когда на АЗС их автомобили заправляют фальсификатом. К примеру, правоохранители разоблачили торговлю"бодягой" на Киевщине.

Как рассказали в Бюро экономической безопасности (БЭБ), производили "бодягу" на нефтебазе в Киеве. При этом подчеркивается: в рамках расследования были проведены обыски. В ходе них было изъято около 280 тыс. литров топлива, ориентировочной стоимостью более 14 млн грн.

"Разоблачили нефтебазу, продававшую незаконно изготовленное топливо через сеть автозаправочных станций, расположенных на территории Киевской области. Назначено проведение судебных экспертиз, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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