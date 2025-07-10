На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

Украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного топлива. Фальсификат распространяли через сеть АЗС в Киевской области.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: производили же "бодягу" на нафтобазе в Киеве.

"Разоблачили нефтебазу, продававшую незаконно изготовленное топливо через сеть автозаправочных станций, расположенных на территории Киевской области. Назначено проведение судебных экспертиз, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в рамках расследования были проведены обыски. В ходе них было изъято около 280 тыс. литров топлива, ориентировочной стоимостью более 14 млн грн.

Почему нелегальные АЗС опасны

В целом же, подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. Ведь, рассказали ранее в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ), хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также:

уклонения от уплаты налогов;

выплат зарплат "в конвертах".

"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, также некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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