Прогноз по бензину сбывается: что происходит на украинских АЗС

Украинские АЗС не стали менять цены на бензин А-95. Так, 9 октября они продают его в среднем по 58,72 грн/л – как и днем ранее. С начала недели же стоимость ресурса снизилась на 1 коп. (в понедельник, 6 октября, он стоил 58,73 грн/л). А потому ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Видео дня

Согласно ему, до конца текущей недели (12 октября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет. Так:

Как говорится в материале delo.ua, снижения цен ожидать не приходится даже несмотря на удешевление нефти – поскольку "до очередного повышения акциза остается менее трех месяцев".

С 1 января акциз вырастет с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

"Поэтому пока не понятно, пойдут ли сети на снижение цен. Если стоимость нефти останется в текущем коридоре, сети захотят удержать маржу, чтобы с нового года избежать повышения цен на стелах", – пояснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Впрочем, повышения цен также прогнозируется. Ведь:

Потребление ныне низкое.

Это усиливает конкуренцию между сетями АЗС.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, 7 октября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

АЗС отменят текущие цены на бензин

В то же время в Нацбанке ожидают рост стоимости автомобильного топлива в Украине – причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

Там отметили: достигнуть этого удастся, в частности, за счет отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола к бензину – до 1 января 2026-го. Из-за этого норма не будет отражаться на ценах топлива по крайней мере до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские АЗС используют различные теневые схемы для ухода от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и пр. В настоящее время в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

