Продают кофе в РФ и платят налоги агрессору, а в Украине получили бронь: что стоит знать о Jacobs

Компания "Якобз Дау Эгбертс Украина" (работают под брендом Jacobs) получила статус критичности с возможностью бронировать сотрудников несмотря на то, что их материнская компания продолжает работать в РФ. При том постановление Кабмина №471 четко запрещает предоставлять такой статус тем компаниям, которые ведут деятельность на территории Российской Федерации.

Видео дня

OBOZ.UA уже не раз писал о компании "Якобз Дау Эгбертс Украина" и ее деятельности. Так, материнская компания JDE Peet's продолжает операционную деятельность на территории Российской Федерации: с 2023–2024 годов проведен формальный ребрендинг бренда Jacobs на локальный Monarch, сохранено производство на заводах в РФ и продажа локальных продуктов, что предусматривает уплату налогов в бюджет агрессора, который финансирует войну против Украины.

Кроме того, украинский офис ООО "Якобз Дау Эгбертс Украина" является центром бизнес-юнита UA & EECA (Ukraine, Eastern Europe & Central Asia), который охватывает регион Восточной Европы и Центральной Азии, включая страны, где может реализовываться продукция группы с потенциальными связями с российским рынком. Сотрудничество с дистрибьюторами вроде "СТВ Групп Украина" усиливает эти риски, поскольку позволяет косвенное влияние агрессора на украинский рынок.

"Якобз Дау Эгбертс Украина" получила статус критичности, несмотря на все эти обстоятельства. Это противоречит Постановлению КМУ от 27.01.2023 № 76, Закону Украины "О санкциях" от 14.08.2014 № 1644-VII и принципам защиты критической инфраструктуры, которые требуют минимизации любых рисков от государства-агрессора.

В постановлении правительства №471 четко указано: постоянные представители иностранных компаний могут получить статус критичности, если они "не осуществляют деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь".

Компания за время большой войны даже расширила сотрудничество с РФ

В июне 2022 года, пока Россия продолжала самую масштабную захватническую войну в Европе со времен Второй мировой в Ленинградской области "Якобз Дау Эгбертс Рус" (дочернее предприятие российской компании) ввело в эксплуатацию производственное здание площадью 5,8 тыс. кв. Пока конкуренты покинули страну-агрессора, не желая участвовать в финансировании убийств украинцев, Jacobs расширялась.

О том, что Jacobs остается в РФ, написало одно из самых влиятельных финансовых изданий TheWall Street Journal. Они получили комментарии от СЕО компании Фабьена Саймона. Тогда он объяснил, что россиянам продолжат продавать кофе в упаковке с такими же шрифтами, цветами. Ребрендинг затронул только название. Издание утверждает, что даже власти Нидерландов удивилась такой позиции компании. Оправдание JDE Peet's: "Кофе – это необходимый для жизни продукт", поэтому они не оставят россиян без своего товара. Однако, наверное, значительную роль играет и размер российского рынка.

Любой владелец украинской компания, которая работать с РФ, может понести уголовную ответственность за помощь врагу во время войны. Тогда как иностранная компания не просто не понесет никакой ответственности, она еще и может получить статус критичности.

OBOZ.UA обращается к правительству с требованием объяснить, каким образом "Якобз Дау Эгбертс Украина" смогли получить статус критичности ввиду того, что материнская компания продолжает платить налоги врагу.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за украинских атак российским компаниям приходится больше платить и за танкеры, и за страховки. Это происходит на фоне и так напряженной ситуации на танкерном рынке, где "в море находится беспрецедентное количество нефти".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!