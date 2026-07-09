Продать квартиру или дом станет сложнее: для украинцев готовятся новые правила на рынке недвижимости

В Украине готовят законопроект, предусматривающий обязательную проверку органами социальной защиты перед продажей, выселением или иным отчуждением единственного жилья социально уязвимых граждан. Цель изменений – не допустить, чтобы пенсионеры, люди с инвалидностью, одинокие пожилые люди или военнослужащие теряли свое единственное жилье из-за долгов, мошеннических схем или исполнительных производств.

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Об этом сообщили в Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, пишет "Судебно-юридическая газета". Если закон будет принят, продать или изъять такую недвижимость без дополнительного контроля уже не удастся.

Кого коснутся новые правила

Прежде всего изменения предлагается ввести для людей, относящихся к социально уязвимым категориям. Речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью, одиноких пожилых людях, военнослужащих и других гражданах, которые в силу жизненных обстоятельств не всегда могут самостоятельно защитить свои права.

В парламенте отмечают, что именно эти категории чаще всего рискуют лишиться своего единственного жилья из-за финансовых проблем или мошеннических действий. По информации Комитета, ежегодно тысячи украинцев могут остаться без квартиры или дома. Причинами становятся долги, исполнительные производства, мошеннические схемы или подписание невыгодных договоров.

При этом иногда достаточно даже сравнительно небольшой задолженности, например за коммунальные услуги, чтобы кредитор или банк через суд добился продажи жилья. Особенно сложной такая ситуация является для людей, которые не могут участвовать в судебных процессах из-за состояния здоровья, не имеют поддержки со стороны родных или проходят военную службу на фронте.

Что именно хотят изменить

Новый законопроект предусматривает, что перед любой продажей, выселением или иным отчуждением единственного жилья социально уязвимого человека обязательно будет проверяться его жизненная ситуация. Такую оценку будут проводить органы социальной защиты.

Решение о лишении единственного жилья не смогут принимать автоматически только из-за наличия задолженности или исполнительного производства. Сначала нужно будет выяснить, не останется ли человек без места для проживания и нуждается ли он в дополнительной социальной защите.

Авторы законодательных изменений предлагают ввести правило, согласно которому социально уязвимое лицо не сможет лишиться единственного жилья без индивидуального рассмотрения его обстоятельств. Также рассматривается возможность того, чтобы в таких случаях человеку предоставляли альтернативное жилье или другой механизм защиты его жилищных прав.

Отдельно в Комитете обратили внимание на ещё одну проблему. Если государственные органы или органы местного самоуправления уже осуществляют опеку над человеком, его имущество, по мнению авторов законопроекта, не должно переходить к другим лицам.

В парламенте отмечают, что сегодня случаются ситуации, когда такое жилье отчуждается, иногда даже по цене, значительно ниже рыночной. Именно поэтому новые правила должны минимизировать риски мошенничества и незаконного лишения людей их единственного жилья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле резкого скачка стоимости аренды жилья в Украине не ожидается, однако в городах с высоким спросом отдельные квартиры могут начать дорожать уже в ближайшее время. Наибольший рост цен традиционно прогнозируется в конце августа, когда из-за студентов, переселенцев и сезонных переездов резко возрастет спрос на арендуемое жилье.

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