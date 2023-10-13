ПриватБанк ввел изменения по своим картам для украинцев за границей: кого затронет

Украинцы в некоторых странах Европы смогут получить платежную карту ПриватБанка посылкой через "Новую Почту". При этом до конца января 2024 года доставка карт будет бесплатной.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Там отметили: заказ карт с доставкой за границу уже доступен в сервисе "Приват24".

Осуществляться же доставка будет в 6 стран. В частности:

Польше;

Молдове;

Литве;

Германии;

Чехии;

Румынии.

"Клиенты ПриватБанка теперь могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в "Приват24" и получить "физическую" карточку через "Новую Почту" в шести странах Европы, где в результате войны или других обстоятельств сейчас находится больше всего украинцев. Получить карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу", – говорится в сообщении.

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При этом напоминается: с начала полномасштабной войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт. Это позволяет свободно пользоваться ими для:

оплаты товаров и услуг;

снятия наличных.

"При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет-магазинах цифровую карту можно оформить мгновенно в "Приват24" и получить платежную карту с доставкой по всей Украине и за границу", – рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

В Ощадбанке изменили срок действия карт

В свою очередь, другой госбанк – Ощадбанк – продлил для своих клиентов срок действия всех платежных карт, у которых этот срок подходит к концу. Теперь их не будут блокировать по крайней мере до конца 2023 года. При этом само продление срока действия происходит автоматически.

Продление затронет все карты, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года. Соответственно, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. В частности:

ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать с них наличные в банкомате и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их платежи и переводы блокируют. Без предупреждения блокируют и счета.

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