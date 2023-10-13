ПриватБанк ввел изменения по своим картам для украинцев за границей: кого затронет
Украинцы в некоторых странах Европы смогут получить платежную карту ПриватБанка посылкой через "Новую Почту". При этом до конца января 2024 года доставка карт будет бесплатной.
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Там отметили: заказ карт с доставкой за границу уже доступен в сервисе "Приват24".
Осуществляться же доставка будет в 6 стран. В частности:
- Польше;
- Молдове;
- Литве;
- Германии;
- Чехии;
- Румынии.
"Клиенты ПриватБанка теперь могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в "Приват24" и получить "физическую" карточку через "Новую Почту" в шести странах Европы, где в результате войны или других обстоятельств сейчас находится больше всего украинцев. Получить карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу", – говорится в сообщении.
При этом напоминается: с начала полномасштабной войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт. Это позволяет свободно пользоваться ими для:
- оплаты товаров и услуг;
- снятия наличных.
"При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет-магазинах цифровую карту можно оформить мгновенно в "Приват24" и получить платежную карту с доставкой по всей Украине и за границу", – рассказали в пресс-службе ПриватБанка.
В Ощадбанке изменили срок действия карт
В свою очередь, другой госбанк – Ощадбанк – продлил для своих клиентов срок действия всех платежных карт, у которых этот срок подходит к концу. Теперь их не будут блокировать по крайней мере до конца 2023 года. При этом само продление срока действия происходит автоматически.
Продление затронет все карты, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года. Соответственно, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. В частности:
- ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети;
- снимать с них наличные в банкомате и т. д.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их платежи и переводы блокируют. Без предупреждения блокируют и счета.
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