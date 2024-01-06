ПриватБанк сообщил о проблемах с долларом: почему клиенты не могут получить валюту

ПриватБанк сообщил о проблемах с доставкой валюты. Логистика нарушена военными действиями, из-за этого возникают задержки с выдачей долларов клиентам.

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В настоящее время возникают определенные сложности с логистикой и доставкой наличной валюты из-за военных действий. наличной валюты будет решена в ближайшее время", – сообщил ПриватБанк в ответ на траур клиента на специализированном форуме Минфин.

Да, один из клиентов заказал доллары еще на 1 января, однако доставку валюты несколько раз переносили. "Я заказал со своего валютного счета $1000 в отделение банка, чтобы забрать наличными. Заказ сделал 01.01.2024 на 01.02.2024. никаких сообщений больше не было и на кассе мне сказали, что мои наличные не приехали и меня перенесли на 01.04.2024", – написал он.

Отметим, в Украине в обменниках выдают банкноты доллара. Украинцы массово жалуются на качество купюр, однако банки по действующим правилам обязаны принимать такие банкноты, а затем продают их клиентам.

Действительно, в постановлении НБУ говорится, что обмену подлежат купюры любого номинала и года эмиссии, если они не имеют значительного повреждения.

Какую купюру могут выдать:

она имеет локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потерю бумагой жесткости;

есть отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 кв. мм;

есть пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

присутствуют надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

в ней отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 мм каждый.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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