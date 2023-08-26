ПриватБанк может заблокировать перевод: какая максимальная сумма

Украинцы, которые превышают лимиты переводов, могут столкнуться с блокированием счетов. При этом каждый банк установил свой лимит на переводы.

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Как пишет издание Pro Гроші, максимальная сумма, которую клиент ПриватБанка может перевести на карту другого банка (независимо от того, будь то украинский или зарубежный банк), ограничивается 29 999 гривнами за одну транзакцию.

Также у банка существует суточный лимит (это означает максимальную сумму, которую можно передать в течение одного дня), а также недельное и месячное ограничение. Эти лимиты отличаются в зависимости от того, на карту какой международной платежной системы (МПС) осуществляется перевод средств.

Например, для перевода на карту Visa предусмотрены следующие лимиты:

суточный – эквивалент 7 500 долларов (по курсу НБУ);

недельный – эквивалент 10 тыс. долларов;

месячный – 20 тыс. долларов.

Что касается карты MasterCard, то в ней суточный, недельный и месячный лимиты одинаковы и составляют эквивалент 10 тыс. долларов.

ПриватБанк устанавливает и минимальный размер перевода на карточки других банков, который составляет 10 долларов. Лимиты установлены, в том числе, для того, чтобы не допустить использования своей личной карты физлица в коммерческих целях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

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