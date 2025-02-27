ПриватБанк изменил условия одного из своих тарифов: сколько нужно платить

Государственный ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт. Теперь тариф 1% на переводы на международные переводы в Приват24 на зарубежные карты будет действовать до 15 мая.

Видео дня

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:

До снижение действовал тариф 2%.

Несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн). Вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

Как переслать деньги с карты ПриватБанка на заграничную карту по сниженному тарифу

При этом подчеркивается: отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту в Приват24 можно в меню "Перевод на карту". Для этого следует:

выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;

указать сумму перевода;

подтвердить операцию.

При этом сам перевод можно сделать только в 2-х валютах. В частности:

долларах;

евро.

"Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24. И покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – отметили в банке.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

Как рассказали в самом банке, перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

Для этого, отметили там, следует открыть меню "Кошелек". После чего:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, также ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1000 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!